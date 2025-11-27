En Navojoa, ponen a Jesús "N" tras las rejas por maltratar a su madre

Un juez de Control decretó la vinculación a proceso de Jesús "N", de 30 años, por el delito de violencia familiar en agravio de Gloria "N", de 57 años, quien es su madre, por hechos suscitados en el municipio de Navojoa.

Durante la audiencia inicial, se calificó de legal la detención derivada de una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y se impuso la medida cautelar de prisión preventiva, dada la reiteración de conductas violentas y el riesgo para la víctima.

Los hechos investigados, corresponden a tres episodios distintos, todos ocurridos en el domicilio familiar ubicado en la localidad de Los Buayums, perteneciente a la comisaría de Bacabachi, en el municipio de Navojoa.

El primer evento se registró el pasado 31 de agosto, cuando el imputado llegó al domicilio en actitud agresiva y presuntamente insultó a su madre con frases amenazantes, asegurando que "los iba a matar a todos", generando un impacto psicoemocional grave.

Posteriormente, el 6 de noviembre, el sujeto habría regresado al mismo domicilio y, además de nuevas agresiones verbales, quemó ropa perteneciente a la víctima, agregando una amenaza directa al decir: "los voy a matar", lo que constituye un acto de violencia patrimonial y psicológica.

El tercer incidente ocurrió el 12 de noviembre, cuando Jesús "N" presuntamente ingresó a la vivienda, se dirigió a la cocina donde había una hornilla encendida y quemó los medicamentos de su madre, dejándola sin tratamiento médico y generando afectaciones patrimoniales y emocionales.