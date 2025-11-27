  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 27 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

En Navojoa, ponen a Jesús "N" tras las rejas por maltratar a su madre

El hombre agredió física y psicológicamente a la señora en repetidas ocasiones; y hasta le quemó ropa y medicamentos

Nov. 27, 2025
En Navojoa, ponen a Jesús "N" tras las rejas por maltratar a su madre

Un juez de Control decretó la vinculación a proceso de Jesús "N", de 30 años, por el delito de violencia familiar en agravio de Gloria "N", de 57 años, quien es su madre, por hechos suscitados en el municipio de Navojoa.

Durante la audiencia inicial, se calificó de legal la detención derivada de una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y se impuso la medida cautelar de prisión preventiva, dada la reiteración de conductas violentas y el riesgo para la víctima.

Los hechos investigados, corresponden a tres episodios distintos, todos ocurridos en el domicilio familiar ubicado en la localidad de Los Buayums, perteneciente a la comisaría de Bacabachi, en el municipio de Navojoa.

El primer evento se registró el pasado 31 de agosto, cuando el imputado llegó al domicilio en actitud agresiva y presuntamente insultó a su madre con frases amenazantes, asegurando que "los iba a matar a todos", generando un impacto psicoemocional grave.

Posteriormente, el 6 de noviembre, el sujeto habría regresado al mismo domicilio y, además de nuevas agresiones verbales, quemó ropa perteneciente a la víctima, agregando una amenaza directa al decir: "los voy a matar", lo que constituye un acto de violencia patrimonial y psicológica.

El tercer incidente ocurrió el 12 de noviembre, cuando Jesús "N" presuntamente ingresó a la vivienda, se dirigió a la cocina donde había una hornilla encendida y quemó los medicamentos de su madre, dejándola sin tratamiento médico y generando afectaciones patrimoniales y emocionales.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Pasará 45 años en prisión tras cometer feminicidio en Ciudad Obregón
Policiaca

Pasará 45 años en prisión tras cometer feminicidio en Ciudad Obregón

Noviembre 27, 2025

En diciembre de 2023, Jonathan Misael "N" habría asfixiado a su pareja, cuando se encontraba en una vivienda de Las Misiones

Lo detienen al sur de Ciudad Obregón por robo a comercio
Policiaca

Lo detienen al sur de Ciudad Obregón por robo a comercio

Noviembre 27, 2025

Policías le decomisaron al hombre un motor eléctrico que presuntamente sustrajo del establecimiento

Identifican a hombre asesinado en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón
Policiaca

Identifican a hombre asesinado en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

Noviembre 27, 2025

En el lugar fueron localizados casquillos de arma larga y corta, los cuales fueron recolectados para su posterior análisis