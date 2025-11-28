"Caen" dos tipos con droga tras operativo en Cajeme

Por la presunta comisión de delito contra la salud, dos hombres fueron detenidos por policías municipales y elementos de la Marina, durante un operativo desplegado en distintas zonas del municipio de Cajeme.

El primer hecho se registró en la colonia Nueva Galicia; al sur de Ciudad Obregón, en donde los uniformados observaron a un sujeto aparentemente realizando un intercambio de envoltorios por dinero. Al notar la presencia policial el tipo intentó huir, siendo asegurado posteriormente.

Durante la inspección, se localizaron 31 envoltorios con crystal. El hombre se identificó como Edgar Humberto "N", de 37 años, a quien se le trasladó a la Jefatura de Policía.

Por otra parte, en la Comisaría de Pueblo Yaqui, precisamente en la colonia Mártires de San Ignacio, se detuvo a Luis Enrique "N", de 20 años de edad, a quien se le encontraron 14 envoltorios con crystal.

Al igual que en el caso anterior, el joven fue llevado a la Jefatura de Policía para el papeleo correspondiente; luego, ambos quedaron a disposición del Ministerio Público.