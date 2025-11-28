  • 24° C
Policiaca

Decomisan tráiler cargado con huachicol al norte de Sonora

En el operativo participaron agentes de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana; y agentes estatales

Nov. 28, 2025
En la carretera Internacional México 15, a la altura de Nogales, fue asegurado un tráiler que transportaba combustible de dudosa procedencia, o huachicol.

El decomiso ocurrió durante un operativo en el que participaron agentes de la Guardia Nacional, así como elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y policías estatales.

Los oficiales revisaron un tráiler de color blanco, acoplado a dos autotanques, en los que llevaba 65 mil litros de hidrocarburo.

El chofer de la unidad no pudo acreditar la legal procedencia del combustible, por lo que fue detenido, y quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para las investigaciones correspondientes. Lo mismo sucedió con el tractocamión y las cisternas en las que llevaba el hidrocarburo.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

