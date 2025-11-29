Localizan con vida a Raymundo Delgadillo tras casi una semana desaparecido en Cajeme

Durante la madrugada de este sábado se confirmó que Raymundo Delgadillo, reportado como desaparecido desde el lunes pasado en la colonia Tepeyac, fue encontrado con vida. De acuerdo con versiones extraoficiales, el joven habría sido ubicado muy cerca de su propia vivienda, aunque las autoridades aún no emiten un informe oficial detallado sobre su estado y las circunstancias del hallazgo.

El caso generó una fuerte respuesta social en Cajeme, donde familiares y amigos mantuvieron durante varios días bloqueos, manifestaciones y cierres de vialidades para exigir resultados en la búsqueda del estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson).

INVESTIGACIÓN APUNTA A POSIBLE CONEXIÓN CON UN HOMICIDIO OCURRIDO EN 2021

Antes de que Raymundo fuera localizado, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) había revelado una nueva línea de investigación. Según informó su comisario, Carlos Alberto Flores, se analizaba si la desaparición podría estar relacionada con el asesinato de un tío del joven, ocurrido en 2021 en Acapulco y presuntamente vinculado al narcotráfico.

La noche en que Raymundo fue privado de la libertad, intentó escapar saltando hacia una vivienda contigua propiedad de un agente municipal. Los hombres armados no solo ingresaron al domicilio, sino que también se llevaron al policía. Horas después, el oficial fue ubicado con vida en la zona de Bataconcica.

El vehículo usado por los responsables, una camioneta Cherokee donde se localizaron cuatro fusiles y una pistola, fue abandonado en Loma de Bácum, lo que reforzó la urgencia por esclarecer el móvil detrás del ataque.

FAMILIARES Y CIUDADANOS REALIZARON MANIFESTACIONES

Desde el día de su desaparición, la familia de Raymundo insistió públicamente en su inocencia y negó cualquier vínculo del joven con actividades delictivas. Su llamado derivó en una ola de movilizaciones que se intensificó a lo largo de la semana.

Durante cuatro días consecutivos, amigos, compañeros y ciudadanos bloquearon calles principales como la 200, Sufragio Efectivo y Rodolfo Elías Calles, generando congestionamientos, pero manteniendo firme su exigencia de la aparición con vida del joven universitario.

Asimismo, el grupo se manifestó frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, solicitando avances concretos en la investigación y mayor transparencia en el caso.

Por ahora, la comunidad que se unió para exigir su regreso celebra su aparición con vida, mientras espera respuestas claras y justicia.