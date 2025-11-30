Le dan prisión preventiva por agredir a dos caballos al norte de Sonora

  • 24° C
Policiaca

Uno de los equinos murió, mientras que el otro presentó heridas graves y riesgo de infección

Nov. 30, 2025
Derivado de los actos de investigación iniciados por hechos de maltrato y crueldad animal registrados en zona rural del municipio de Átil; al norte de Sonora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró que un juez vinculara a proceso a Raúl Francisco "N", de 39 años, imponiéndole además la medida cautelar de prisión preventiva.

Durante la audiencia inicial, el Agente del Ministerio Público formuló imputación al señalarlo como probable responsable de atacar con un objeto punzocortante a dos equinos en el camino de terracería del punto conocido como Ejido El Gato, el pasado 19 de noviembre.

Las agresiones habrían sido ejecutadas en momentos distintos contra cada animal, de acuerdo con los datos de prueba expuestos ante la autoridad judicial. Investigaciones establecen que el imputado presuntamente provocó una lesión al equino color blanco de nombre "Payaso", propiedad de Sergio "N", lesión que le provocó la muerte.

Posteriormente, habría causado una herida profunda en un segundo equino, de raza tipo Mora Zarca, también blanco, propiedad de Raúl Antonio "N", ocasionándole daños que requieren más de 15 días de recuperación y que lo mantienen en riesgo de infección o infestación por larvas de mosca.

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), como primeros respondientes, aseguraron el área y dieron aviso inmediato al Agente del Ministerio Público, lo que permitió integrar la carpeta de investigación y solicitar la orden judicial que fue cumplimentada.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

