Policiaca

Asesinan a cinco en Ciudad Obregón; cierra el mes con 35 víctimas

Los últimos crímenes ocurrieron en un lapso de tres horas; la mayoría de los ataques sucedieron en colonias del noreste de la ciudad

Nov. 30, 2025
Una violenta jornada se vivió en Ciudad Obregón durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, donde cinco personas murieron víctimas de ataques armados.

El primer hecho se reportó a las 21:30 horas del sábado, y tuvo lugar en la colonia Santa Fé, precisamente en calle Venice entre Cuauhtémoc y Alamitos, sitio en el que fue abatido Édgar Ulises, de aproximadamente 30 años de edad.

Minutos después, ocurrió otro homicidio en la misma colonia del noreste de Ciudad Obregón, en calle San Bernardino y Pomona. La víctima, es un hombre cuya identidad no fue revelada.

Posteriormente, la activación del código rojo volvió a poner en jaque a las corporaciones policiacas, luego de que dos personas más fueran agredidas a tiros en calle California y Mombaza, en la Ampliación Alameda, al norte del casco urbano. Las víctimas del ataque, también perdieron la vida a causa de las heridas que les ocasionaron los proyectiles.

Finalmente, a eso de las 23:40 horas, la calle San Bernardino y Palo Verde, en la colonia Real Campestre; cerca de donde ocurrieron los dos primeros ataques, fue escenario de una balacera.

Como resultado del violento episodio, un hombre salió herido, y falleció durante las primeras horas del domingo, cuando recibía atención médica en un hospital, convirtiéndose en la quinta víctima en un lapso de tres horas.

VIOLENTO CIERRE DE MES

Con los hechos antes mencionados, el mes de noviembre terminó con un total de 35 personas privadas de la vida en el municipio de Cajeme, de las cuales, 31 son hombres y 4 mujeres.

En cuanto a los sectores que más acumularon homicidios durante el penúltimo mes del 2025 destaca la Comisaría de Cócorit y la colonia Cajeme, ambos con con cuatro casos,

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

