  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 1 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Vuelca tráiler cargado de cebollas en carretera Navojoa- Ciudad Obregón

El percance ocurrió cerca de la Caseta de Cobro de Fundición, reportan actos de rapiña

Dic. 01, 2025
Vuelca tráiler cargado de cebollas en carretera Navojoa- Ciudad Obregón

Sobre su costado derecho, terminó volcado un tráiler que transportaba cebolla, luego de que el chofer perdiera el control del volante al circular por la carretera México 15.

Los hechos sucedieron la mañana del lunes en el tramo Navojoa – Ciudad Obregón, cerca de la Caseta de Cobro de Fundición, en el municipio de Navojoa.

La unidad siniestrada circulaba hacia de sur a norte, cuando se salió de la cinta asfáltica y se volcó, dejando esparcidos varios costales de la citada hortaliza en el camellón central de la rúa federal.

En cuanto al chofer, resultó ileso, por lo que no fue necesario que intervinieran paramédicos; y solamente hicieron acto de presencia elementos de la Guardia Nacional división Caminos, para tomar nota de lo ocurrido.

Al lugar también se acercaron decenas de personas que hicieron actos de rapiña, al llevarse parte de la carga del tráiler.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Capturan a pareja con droga al noreste de Ciudad Obregón
Policiaca

Capturan a pareja con droga al noreste de Ciudad Obregón

Diciembre 01, 2025

El hombre y la mujer quedaron a disposición de la Fiscalía, por la presunta comisión de delito contra la salud

Dan de baja a 15 policías municipales en Ciudad Obregón
Policiaca

Dan de baja a 15 policías municipales en Ciudad Obregón

Diciembre 01, 2025

El alcalde Javier Lamarque Cano dijo que se trata de oficiales que tenían irregularidades; hay más elementos que serán destituidos

Rescatan a persona privada de la libertad al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Rescatan a persona privada de la libertad al sur de Ciudad Obregón

Diciembre 01, 2025

La víctima tenía alrededor de una semana retenida en un domicilio de Valle Dorado; autoridades habrían detenido a sus captores