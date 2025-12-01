Vuelca tráiler cargado de cebollas en carretera Navojoa- Ciudad Obregón

Sobre su costado derecho, terminó volcado un tráiler que transportaba cebolla, luego de que el chofer perdiera el control del volante al circular por la carretera México 15.

Los hechos sucedieron la mañana del lunes en el tramo Navojoa – Ciudad Obregón, cerca de la Caseta de Cobro de Fundición, en el municipio de Navojoa.

La unidad siniestrada circulaba hacia de sur a norte, cuando se salió de la cinta asfáltica y se volcó, dejando esparcidos varios costales de la citada hortaliza en el camellón central de la rúa federal.

En cuanto al chofer, resultó ileso, por lo que no fue necesario que intervinieran paramédicos; y solamente hicieron acto de presencia elementos de la Guardia Nacional división Caminos, para tomar nota de lo ocurrido.

Al lugar también se acercaron decenas de personas que hicieron actos de rapiña, al llevarse parte de la carga del tráiler.