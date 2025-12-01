Vinculan a proceso a sujeto acusado de violencia familiar en Ciudad Obregón

Misael “N”, de 37 años, fue vinculado a proceso penal por el delito de violencia familiar, derivado de diversas agresiones físicas, psicológicas y conductas de control ejercidas en perjuicio de una mujer de 36 años, en Ciudad Obregón.

El Agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba que documentan un patrón de conductas violentas, dominación y sometimiento atribuidas al imputado en hechos ocurridos en distintas fechas dentro de un domicilio ubicado en la colonia Pioneros.

Dichas acciones afectaron gravemente la integridad física, emocional y la autonomía de su pareja; entre los elementos presentados, se acreditó que en abril de este año la mujer fue objeto de agresiones que vulneraron su seguridad y dignidad, seguidas de actos de intimidación y denigración que profundizaron el daño emocional.

Posteriormente, en octubre, Misael “N” habría reincidido en comportamientos violentos, incluyendo amenazas, manipulación mediante autolesiones y agresiones físicas, generando un entorno de temor, hostilidad y riesgo para la víctima.