Policiaca

Vinculan a proceso a sujeto acusado de violencia familiar en Ciudad Obregón

El imputado agredió constantemente a su pareja, ocasionándole daño emocional

Dic. 01, 2025
Misael “N”, de 37 años, fue vinculado a proceso penal por el delito de violencia familiar, derivado de diversas agresiones físicas, psicológicas y conductas de control ejercidas en perjuicio de una mujer de 36 años, en Ciudad Obregón.

El Agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba que documentan un patrón de conductas violentas, dominación y sometimiento atribuidas al imputado en hechos ocurridos en distintas fechas dentro de un domicilio ubicado en la colonia Pioneros.

Dichas acciones afectaron gravemente la integridad física, emocional y la autonomía de su pareja; entre los elementos presentados, se acreditó que en abril de este año la mujer fue objeto de agresiones que vulneraron su seguridad y dignidad, seguidas de actos de intimidación y denigración que profundizaron el daño emocional.

Posteriormente, en octubre, Misael “N” habría reincidido en comportamientos violentos, incluyendo amenazas, manipulación mediante autolesiones y agresiones físicas, generando un entorno de temor, hostilidad y riesgo para la víctima.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

