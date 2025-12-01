Marcha pacífica exige justicia por feminicidio en Ciudad Obregón

Con la finalidad de demandar justicia por el feminicidio de Lourdes Angélica, la joven que fuera asesinada en la colonia Las Haciendas, de Ciudad Obregón, el pasado 24 de noviembre, familiares y amigos realizaron, la tarde de este lunes, una marcha pacífica, misma que culminó en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Con diferentes consignas que alertaban sobre la inseguridad que enfrentan las mujeres, los manifestantes señalaron que no permitirán que el caso quede impune y que continuarán alzando la voz hasta que las autoridades actúen con firmeza.

Cabe recordar que, de acuerdo a las autoridades, Angélica había ingresado el sábado 22 de noviembre al domicilio donde fue localizada, en compañía de un hombre de 37 años, cuya identidad no ha sido oficialmente revelada, pero que fue establecida por la Fiscalía y posteriormente el cuerpo de la víctima fue localizado la jornada del lunes 24 del mismo mes, debajo de una cama, lo que indica que el presunto agresor intentó ocultarlo tras cometer el crimen. Los peritajes preliminares determinaron que la causa de muerte fue estrangulamiento, un acto que generalmente requiere fuerza física directa, lo que apunta a un homicidio doloso.

Tras el hallazgo del cuerpo, los familiares han compartido mensajes en redes sociales solicitando la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero del presunto agresor a fin de que comparezca ante la justicia, lanzando además un llamado urgente a la población para aportar cualquier información que ayude a localizarlo y evitar que el crimen quede impune.