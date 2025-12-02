  • 24° C
Policiaca

Hermosillo registra el primer homicidio del mes de diciembre

La víctima dejó de existir cuando recibía atención médica en un hospital; fue atacada a balazos

Dic. 02, 2025
Un hombre murió durante la noche del lunes, convirtiéndose en la primera víctima que cobra la violencia en la ciudad de Hermosillo durante el mes de diciembre.

El afectado, conocido por el apodo del “Chapo”, ingresó a un hospital de la capital, luego de ser atacado a balazos cuando se encontraba en la colonia Nuevo Hermosillo, específicamente en calle Peñasco Blanco y avenida Cima.

Paramédicos de Cruz Roja le brindaron primeros auxilios y lo llevaron al nosocomio, donde momentos después falleció al no superar las lesiones que le ocasionaron los proyectiles.

Por su parte, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de las investigaciones correspondientes en la escena del crimen, así como de la recolección de varios casquillos de calibre 9 milímetros que quedaron esparcidos en la calle.

