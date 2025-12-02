Miley Cyrus y Maxx Morando confirman su compromiso tras cuatro años de relación

Miley Cyrus y Maxx Morando están oficialmente comprometidos. Después de cuatro años de noviazgo marcado por discreción, creatividad compartida y apariciones públicas calculadas, la pareja finalmente da el paso hacia el matrimonio.

CONFIRMACIÓN DEL COMPROMISO EN LA ALFOMBRA ROJA

La noticia, que comenzó como un rumor la noche del 1 de diciembre tras su paso por la alfombra roja del estreno mundial de Avatar: Fire and Ash en Los Ángeles, fue confirmada por Page Six y posteriormente respaldada por el equipo de la cantante.

La intérprete de Wrecking Ball y Midnight Sky, de 33 años, y el baterista de Liily, de 27, iniciaron su relación en 2021, aunque no se hizo pública hasta 2022. Para Miley, esta historia de amor marcó un nuevo comienzo tras su mediático divorcio de Liam Hemsworth.

Durante su aparición en la alfombra roja, Miley dejó ver el impresionante anillo que alimentó las sospechas: un diamante de talla cojín montado en una gruesa banda de oro amarillo de 14 quilates, diseñado especialmente para ella por la firma Jacquie Aiche.

Su representante confirmó que se trataba de una pieza hecha a medida, un detalle que añade un matiz íntimo a este momento. Esa noche, la artista combinó la joya con un vestido negro strapless de lentejuelas, mientras que Morando optó por un traje negro clásico y camisa blanca.

¿QUIÉN ES MAXX MORANDO?

Nacido el 16 de noviembre de 1998, Maxx Morando es seis años menor que Cyrus. Actualmente es baterista de Liily, aunque anteriormente formó parte de The Regrettes entre 2015 y 2018.

Su círculo de amistades coincidía con el de Miley, lo que permitió que ambos se conocieran de forma natural.

Morando, además de ser músico, ha destacado por su talento como diseñador: incluso colaboró en varios looks que Cyrus ha lucido en eventos, un gesto que evidencia la complicidad profesional y personal entre ambos.

De hecho, Miley reveló en Vogue que él contribuyó a uno de sus looks favoritos para un festival en Atlanta, resaltando que se trata de un creador emergente del que se ha vuelto inseparable.

El compromiso marca un capítulo significativo en sus vidas y en sus carreras, consolidando una relación que, lejos del escándalo, se ha construido con estabilidad, compañerismo y una clara afinidad artística.