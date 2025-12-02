El Clan de Las Perdidas estrena video musical navideño: "Navidad Perdida"

Wendy Guevara, Paola Suárez, Karina Torres y Vanessa 4K presentaron "Navidad Perdida", un tema lleno de humor y buen ánimo que ya está comenzando a sonar en redes sociales.

El grupo de creadoras de contenido se unió para lanzar este videoclip con una propuesta fresca para las posadas, reuniones familiares y celebraciones decembrinas. El estreno se dio a través de YouTube y, según reportó El Heraldo, desde los primeros minutos de su publicación el tema ha generado miles de reproducciones y comentarios.

UNA CANCIÓN PARA TODAS LAS POSADAS

"¡Ahora sí se nos armó la posada! Nos juntamos pa´ darle sabor a su Navidad", escribieron en redes sociales.

Además, invitaron a sus seguidores a comentar y votar por quién de ellas estaba "más perdida este año", haciendo referencia al tono juguetón del video.

El mensaje se viralizó rápidamente, desatando una avalancha de opiniones divididas entre quienes celebraron la propuesta divertida y quienes se mostraron más críticos sobre el concepto.

¿DE QUÉ TRATA "LA NAVIDAD PERDIDA"?

El video musical es una mezcla de fiesta y humor, con las cuatro creadoras interpretando un tema navideño cargado de simpatía. Esta colaboración surgió de la amistad entre ellas, y se distribuyó de manera simultánea en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok.

En cuestión de minutos, la pieza ya había acumulado miles de visitas y comentarios, con reacciones tanto positivas como escépticas acerca de la originalidad del concepto.

LAS ESTRELLAS DEL VIDEO

Las cuatro protagonistas del videoclip son Wendy Guevara, Paola Suárez, Karina Torres y Vanessa 4K, todas ellas con un enorme alcance en redes sociales. Habitualmente colaboran en proyectos de entretenimiento, y ahora se han unido para lanzar una propuesta musical pensada especialmente para las festividades decembrinas.

El lanzamiento del video ha causado furor en las plataformas, logrando rápidamente posicionarse en las principales listas de reproducción navideñas.

RECUPERACIÓN TRAS CIRUGÍA

Mientras "Navidad Perdida" arrasa en redes, Wendy Guevara continúa con su proceso de recuperación tras una cirugía estética que se realizó recientemente. La influencer, se sometió a una lipoescultura con lipo transferencia, un procedimiento quirúrgico en el que se extrae grasa de zonas específicas para transferirla a otras áreas del cuerpo.

De acuerdo con su amiga cercana Salma, la operación fue un éxito, aunque el proceso de recuperación ha sido más largo de lo esperado. Wendy había mencionado semanas antes que estaba considerando someterse a una luxación de costillas, un procedimiento estético que ayuda a reducir visualmente la cintura, pero finalmente optó por posponerlo debido a la recuperación de la cirugía principal.