Euphoria 3: HBO revela fecha de estreno, primer póster oficial y todo lo que se sabe de la última temporada

Después de una larga espera, este miércoles 3 de diciembre se confirmó oficialmente cuándo llegará la tercera y última temporada de Euphoria, uno de los dramas más influyentes de HBO en los últimos años.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA ÚLTIMA TEMPORADA DE EUPHORIA?

Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y encargado del contenido en HBO Max, anunció durante el showcase realizado en Londres que la serie estrenará su tercera temporada en abril de 2026 a través de HBO y HBO Max.

¿CAMBIOS EN EL REPARTO?

La noticia marcó el regreso de una de las producciones más comentadas de la última década, que resolverá el futuro de personajes clave como Rue, Cassie, Maddie y Nate.

Además, la temporada incorporará una sorpresa que nadie vio venir: Rosalía se une al elenco, ampliando aún más la expectativa por estos nuevos episodios.

El reparto confirmado incluye a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo, Martha Kelly y Chloe Cherry.

También se suman Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten, Asante Blackk, Natasha Lyonne, Eli Roth y Sharon Stone.

Parte del elenco original que regresa incluye a Dominic Fike, Nika King, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Ferch, Paula Marshall, Zak Steiner, Alanna Ubach y Sophia Rose Wilson.

Producida junto a A24 y nuevamente bajo la batuta creativa de Sam Levinson, la serie contará con una banda sonora firmada por Hans Zimmer y Labrinth, una dupla que promete elevar todavía más la intensidad emocional de la historia.

El rodaje inició en febrero de 2025, marcando el regreso de la producción tras más de cuatro años desde el final de la temporada 2.

PRIMER PÓSTER OFICIAL

La emoción creció aún más cuando HBO Max Latinoamérica publicó el primer póster oficial de la temporada: Rue Bennett (Zendaya) recostada en los asientos de una camioneta, con los pies cerca del volante y una mirada perdida.

La imagen aparece acompañada del mensaje: “Prepárense para el viaje. Abril 2026”.

¿QUÉ ESPERAR DE LA TERCERA TEMPORADA DE EUPHORIA?

En días recientes, también se revelaron nuevos detalles del argumento. Cassie Howard (Sydney Sweeney) abrirá una cuenta de OnlyFans, convirtiéndose en una figura famosa dentro del contenido para adultos.

Este arco se conecta con un rumor ya confirmado: Cassie y Nate efectivamente se casan, como aseguró Sam Levinson a Variety.

Diversos portales como Vandal, Culture y E-Cartelera han destacado escenas donde Cassie aparece posando en traje de conejita de Playboy, indicando que la convivencia con Nate será parte central de su historia.

Mientras tanto, Rue tendrá uno de los arcos más oscuros de la serie. La protagonista se enfrentará a dos grupos de narcotraficantes mientras intenta mantener el control sobre su adicción, una lucha que ha marcado toda su trayectoria desde la primera temporada.

Euphoria 3 apunta a convertirse en uno de los estrenos más grandes de 2026. Si la serie logrará cerrar con broche de oro su historia y romper las marcas de audiencia como en el pasado… lo descubriremos muy pronto.