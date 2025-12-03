  • 24° C
Farándula

Influencer Sol León y su exmarido Roberto protagonizan fuerte confrontación; el pleito terminó en agresiones

Videos y testimonios que circulan en redes muestran un altercado entre la creadora de contenido, su expareja y la actual novia de él

Dic. 03, 2025
Hasta el momento, ninguna de las partes ha anunciado acciones legales o aclaraciones oficiales adicionales.

Sol León, reconocida influencer y empresaria, volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras difundirse videos en los que aparece discutiendo fuertemente con su exesposo, Roberto.

La pelea verbal habría escalado hasta convertirse en una confrontación física, según las imágenes compartidas por usuarios y las declaraciones de involucrados.

TESTIMONIOS Y VIDEOS

En los clips difundidos se observa a Sol y Roberto discutiendo, mientras la actual pareja de él, identificada como Gabriela, también se encuentra presente. Conforme avanzó el altercado, los gritos derivaron en empujones y golpes.

La hija menor de la influencer, Luciana, afirmó en un video visiblemente afectada, que durante el forcejeo su padre la habría agredido físicamente al intentar proteger a su nueva pareja. La adolescente aseguró que no recibió una disculpa posterior.

UNA FAMILIA ROTA Y SEÑALAMIENTOS CRUZADOS

Tanto Luciana como su hermana Miranda fueron adoptadas legalmente por Roberto durante la relación. Tras la separación, según las propias jóvenes, el hombre habría cortado comunicación con ambas.

En un mensaje posterior, Roberto difundió un video en el que, visiblemente alterado, lanzó duras declaraciones contra Sol, incluyendo referencias a su pasado que fueron ampliamente criticadas por el tono ofensivo.

Por su parte, Gabriela la actual pareja de Roberto, publicó una respuesta desmintiendo la versión de Luciana y llamándola "mentirosa", comparándola además con su madre. Los comentarios fueron condenados en redes, donde usuarios recalcaron que una adulta no debería dirigirse de esa manera a una menor.

REACCIONES Y COMENATRIOS

El caso ha generado indignación, debate y una ola de análisis en redes sobre límites familiares, violencia, responsabilidad adulta y exposición de menores en conflictos públicos.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha anunciado acciones legales o aclaraciones oficiales adicionales. 

Redacción
Redacción
