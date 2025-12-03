Guillermo del Toro hace historia al recibir el máximo honor del British Film Institute

Guillermo del Toro vuelve a poner el nombre de México en lo más alto. El director fue distinguido con el BFI Fellowship, el máximo honor otorgado por el British Film Institute, convirtiéndose en el primer mexicano en recibir este reconocimiento considerado un premio de por vida.

El galardón está reservado para creadores cuya obra ha impactado de manera profunda y duradera a la industria cinematográfica global.

UN ARTISTA SIN FRONTERAS

El BFI destacó la versatilidad artística de Del Toro, capaz de moverse con maestría entre la animación como lo demuestra su Oscar por Pinocho, y la acción real con obras emblemáticas como El laberinto del fauno y La forma del agua.

Además, celebró su habilidad para trabajar en español e inglés, cruzando barreras culturales y consolidándose como una de las voces más influyentes del cine contemporáneo.

LA MÁXIMA DISTINCIÓN DEL CINE BRITÁNICO

El BFI Fellowship es la distinción más importante del instituto cinematográfico más relevante del Reino Unido. Reconoce una “extraordinaria contribución al cine y la televisión” y honra a artistas cuya trayectoria ha dejado una marca indeleble en la cultura mundial.

En la lista de galardonados figuran nombres legendarios como Martin Scorsese, Christopher Nolan, Bette Davis y David Lean.

“Agradezco a todos en el BFI por esta gran distinción. Me esforzaré por trabajar arduamente para demostrar que soy digno de la confianza que han depositado en mí”, expresó Del Toro.

La ceremonia oficial de entrega se llevará a cabo durante la cena anual del presidente del BFI en Londres, en mayo de 2026. Como parte del homenaje, la institución organizará proyecciones y actividades especiales, incluido el reestreno en cines británicos de Cronos (1993), la ópera prima del director, considerada pieza clave del fantástico mexicano moderno.

UN TRIUNFO PARA DEL TORO Y EL CINE MEXICANO

Más que un reconocimiento individual, este logro subraya el peso del cine mexicano en el mundo. Del Toro integra, junto con Alfonso Cuarón y Alejandro G. Iñárritu, la célebre “Trinidad Mexicana”, un trío que ha redefinido el cine global y acumulado múltiples premios Oscar.

Su BFI Fellowship confirma lo que el público y la crítica saben desde hace años: Guillermo del Toro no solo cuenta historias; crea mundos que transforman.