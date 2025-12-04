¿De Marvel a Gotham? Scarlett Johansson podría unirse a The Batman II

La industria del cine de superhéroes podría vivir uno de sus momentos más inesperados: Scarlett Johansson, quien dio vida por una década a Natasha Romanoff/Viuda Negra en el Universo Cinematográfico de Marvel, está en negociaciones para sumarse a The Batman II, la esperada secuela del justiciero de Gotham protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves.

El proyecto, que lleva meses detenido mientras Reeves afinaba el guion y Pattinson expresaba públicamente su preocupación por el prolongado estancamiento, comienza por fin a mostrar signos de movimiento.

SCARLETT JOHANSSON PODRÍA UNIRSE A THE BATMAN II

Aunque aún no existe una confirmación oficial ni detalles sobre el papel que interpretaría Johansson, su posible incorporación marca uno de los cambios más relevantes en la producción.

De concretarse el acuerdo, este filme supondría el retorno de Johansson al género que la convirtió en una figura central de Hollywood.

Su debut como Viuda Negra ocurrió en Iron Man 2 (2010), seguido de una larga lista de apariciones en el UCM: The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Age of Ultron (2015), Civil War (2016), Infinity War (2018) y Endgame (2019), donde su personaje se sacrificó para obtener la Gema del Alma. Su última participación fue en Black Widow (2021), precuela que introdujo a Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh.

THE BATMAN II: UN PROYECTO QUE AVANZA SIN CATWOMAN

La secuela protagonizada por Pattinson comenzará su rodaje en primavera de 2026, con estreno previsto para octubre de 2027. Esto significa que llegará a las salas cinco años después del éxito de The Batman (2022), que recaudó 772.2 millones de dólares y consolidó el estilo oscuro y detectivesco de Reeves.

Además, se ha confirmado que Zoë Kravitz no regresará como Selina Kyle/Catwoman. De acuerdo con Variety, la actriz no aparece en los planes de la segunda entrega, decisión coherente con el final de la primera película, donde Selina abandona Gotham rumbo a Blüdhaven.

De confirmarse su participación en The Batman II, Scarlett Johansson no solo daría un giro notable en su carrera, sino que también aportaría un impulso mediático a una de las producciones más esperadas de Warner Bros. y DC.