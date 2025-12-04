Luis Miguel causa furor al publicar foto junto a Dua Lipa: ¿Un homenaje o una señal?

Luis Miguel volvió a convertirse en tendencia luego de compartir en su página oficial de Facebook un collage en el que aparece junto a Dua Lipa. Aunque se trata de una imagen editada, bastó para que sus seguidores y los de la cantante británica desataran una ola de comentarios, teorías y emoción colectiva.

El intérprete no agregó ningún mensaje a la publicación, lo que generó aún más misterio sobre su intención. Para muchos usuarios, la imagen sería un guiño directo a la reciente interpretación que Dua Lipa hizo del clásico "Bésame mucho" durante su primer concierto en la Ciudad de México.

¿UN HOMENAJE O UNA SEÑAL?

La canción, compuesta por Consuelito Velázquez y popularizada en todo el mundo, fue incluida por Luis Miguel en su icónico álbum "Romances" (conocido también como Romance III), lanzado en 1997. Por ello, numerosos fans especulan que la publicación podría ser una forma de reconocer el cover que Dua Lipa interpretó el 1 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.

La imagen —que une dos fotografías individuales en un solo cuadro— ya supera las 55 mil reacciones, mostrando que el simple montaje fue suficiente para encender las expectativas.

FANS PIDEN UN DUETO HISTÓRICO

Los comentarios en redes no se hicieron esperar. Desde quienes imaginan una colaboración entre ambos artistas, hasta quienes simplemente celebran lo inesperado de la publicación, los seguidores hicieron viral el momento.

"Imagínense un Luis Miguel ft Dua Lipa. ¡Sería épico!", "Lo más random que vi hoy, te amo Luismi" y "¿Dueto? Sería increíble", son algunos de los mensajes que inundaron la publicación.

EL COVER QUE LO INICIÓ TODO

Durante su primera presentación en México, Dua Lipa sorprendió al interpretar "Bésame mucho", cautivando al público capitalino. El gesto fue ampliamente celebrado, y para muchos, la foto publicada por Luis Miguel fue su manera de reconocer y agradecer ese guiño a la música mexicana y a uno de sus temas más representativos.