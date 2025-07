Scarlett Johansson se convierte en la actriz más taquillera de todos los tiempos con el éxito de Jurassic World Rebirth

Scarlett Johansson ha alcanzado un nuevo logro en su carrera al convertirse en la actriz más taquillera de todos los tiempos en Hollywood. Este logro llega tras el exitoso estreno de Jurassic World Rebirth, la más reciente entrega de la icónica franquicia de dinosaurios, que debutó en cines la semana pasada con una recaudación global de 318 millones de dólares.

En esta nueva producción dirigida por Gareth Edwards, Johansson interpreta a Zora Bennett, una especialista en operaciones encubiertas.

SCARLETT JOHANSSON SE CONVIERTE EN LA ACTRIZ MÁS TAQUILLERA

La participación de Scarlett Johansson ha sido clave para atraer al público a esta nueva etapa de la saga, a pesar de las críticas mixtas que ha recibido el filme.

Durante una entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon, la actriz confesó que ser parte del universo jurásico fue un anhelo de años.

"He estado intentando infiltrarme en el universo jurásico durante unas tres décadas, y resulta que ser fan da sus frutos. Honestamente, es realmente un sueño hecho realidad", expresó con entusiasmo.

Con este papel, Johansson no solo reafirma su estatus como figura central en el cine de acción, sino que alcanza una cifra histórica en recaudación: 14,800 millones de dólares en taquilla mundial, según el sitio especializado The Numbers. Este total incluye tanto sus protagónicos como papeles secundarios en cintas como Lost in Translation, Marriage Story y su emblemática participación como Natasha Romanoff/Black Widow en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Este récord coloca a la actriz por encima de gigantes del cine como Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. y Chris Pratt, protagonista de las anteriores entregas de Jurassic World. A sus 40 años, Scarlett Johansson no solo ha mantenido su relevancia en la industria, sino que ha roto barreras en un entorno históricamente dominado por hombres en el cine de acción.

A pesar del éxito comercial de Jurassic World Rebirth, la crítica especializada ha tenido opiniones encontradas. El medio británico NME le otorgó tres estrellas, calificándola como un "reinicio sin dientes" que "falla al intentar recuperar la magia" de las entregas originales. En Rotten Tomatoes, la película obtuvo un 52 por ciento de aprobación por parte de los críticos, mientras que la audiencia fue más generosa con un 72 por ciento de puntuación.