Asesinan al joven boxeador mexicano Josué David Hernández; habría intentado defender a su hermana

El boxeo mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el asesinato de Josué David Hernández, un joven talento de apenas 20 años que comenzaba a abrirse camino como una de las promesas más sólidas del deporte.

Los hechos ocurrieron la noche del martes 2 de diciembre en la colonia Nuevo Progreso, en San Luis Potosí, donde el deportista perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca.

ASESINAN AL JOVEN BOXEADOR MEXICANO

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor sería su propio cuñado, quien minutos antes habría intentado atacar a la hermana de Hernández. Al intervenir para defenderla, el joven fue herido de gravedad. Pese a que se solicitó auxilio, el boxeador murió a consecuencia de las lesiones. Hasta el momento, el sospechoso se encuentra prófugo y no hay personas detenidas.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que ya se iniciaron las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con el responsable. Autoridades continúan recabando testimonios y evidencias en la zona donde ocurrieron los hechos.

¿QUIÉN ERA JOSUÉ DAVID HERNÁNDEZ?

Josué David Hernández era considerado uno de los prospectos más destacados del boxeo nacional. A sus 20 años ya brillaba en torneos estatales y trabajaba arduamente para dar el salto al profesionalismo. Su disciplina, dedicación y talento lo habían colocado en la mira de entrenadores y aficionados.

La noticia de su muerte generó una ola de reacciones en el ámbito deportivo. Su entrenador, Titán Rodríguez, compartió un emotivo mensaje para despedirlo, en el que recordó los sueños, metas y entrenamientos que ambos compartían.

“Hoy me despierto con la fuerte y triste noticia de que ya no estás. Mi amigo, mi hermano, mi compañero de corridas… Una parte de mi corazón se va contigo. Me duele mucho tu partida y voy a trabajar tan duro para cumplir todas las metas que teníamos juntos. Te quiero mucho, Josué David Hernández. Que Dios te reciba en su santo reino. Te llevaste tu 3-0, mi campeón… es momento de brillar en el cielo, mi rey”, escribió.

La comunidad del boxeo lamentó profundamente su asesinato, destacando que se trataba de un joven con un futuro prometedor y una vida dedicada al deporte. Las autoridades continúan la búsqueda del responsable mientras familiares, amigos y seguidores exigen justicia.