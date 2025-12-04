  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 4 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Asesinan al joven boxeador mexicano Josué David Hernández; habría intentado defender a su hermana

Los hechos ocurrieron la noche del martes 2 de diciembre en San Luis Potosí, donde el deportista perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca

Dic. 04, 2025
Asesinan al joven boxeador mexicano Josué David Hernández; habría intentado defender a su hermana

El boxeo mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el asesinato de Josué David Hernández, un joven talento de apenas 20 años que comenzaba a abrirse camino como una de las promesas más sólidas del deporte.

Los hechos ocurrieron la noche del martes 2 de diciembre en la colonia Nuevo Progreso, en San Luis Potosí, donde el deportista perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca.

ASESINAN AL JOVEN BOXEADOR MEXICANO 

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor sería su propio cuñado, quien minutos antes habría intentado atacar a la hermana de Hernández. Al intervenir para defenderla, el joven fue herido de gravedad. Pese a que se solicitó auxilio, el boxeador murió a consecuencia de las lesiones. Hasta el momento, el sospechoso se encuentra prófugo y no hay personas detenidas.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que ya se iniciaron las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con el responsable. Autoridades continúan recabando testimonios y evidencias en la zona donde ocurrieron los hechos.

¿QUIÉN ERA JOSUÉ DAVID HERNÁNDEZ?

Josué David Hernández era considerado uno de los prospectos más destacados del boxeo nacional. A sus 20 años ya brillaba en torneos estatales y trabajaba arduamente para dar el salto al profesionalismo. Su disciplina, dedicación y talento lo habían colocado en la mira de entrenadores y aficionados.

La noticia de su muerte generó una ola de reacciones en el ámbito deportivo. Su entrenador, Titán Rodríguez, compartió un emotivo mensaje para despedirlo, en el que recordó los sueños, metas y entrenamientos que ambos compartían.

“Hoy me despierto con la fuerte y triste noticia de que ya no estás. Mi amigo, mi hermano, mi compañero de corridas… Una parte de mi corazón se va contigo. Me duele mucho tu partida y voy a trabajar tan duro para cumplir todas las metas que teníamos juntos. Te quiero mucho, Josué David Hernández. Que Dios te reciba en su santo reino. Te llevaste tu 3-0, mi campeón… es momento de brillar en el cielo, mi rey”, escribió.

La comunidad del boxeo lamentó profundamente su asesinato, destacando que se trataba de un joven con un futuro prometedor y una vida dedicada al deporte. Las autoridades continúan la búsqueda del responsable mientras familiares, amigos y seguidores exigen justicia.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Paquetes navideños del Tren Maya para diciembre 2025: Precios, rutas y cómo reservar
Nacional / México

Paquetes navideños del Tren Maya para diciembre 2025: Precios, rutas y cómo reservar

Diciembre 04, 2025

La oferta turística abarca desde recorridos de cuatro días y tres noches hasta experiencias de siete días en zonas arqueológicas, playas, cenotes, etc

Sheinbaum sostendrá breve encuentro con Trump en Washington previo al sorteo mundialista
Nacional / México

Sheinbaum sostendrá breve encuentro con Trump en Washington previo al sorteo mundialista

Diciembre 04, 2025

La mandataria aprovechará su visita al sorteo del Mundial 2026 para encontrarse con el presidente estadounidense y el primer ministro de Canadá

Ley de Aguas: ¿Qué contempla realmente la reforma aprobada por diputados? Conagua aclara
Nacional / México

Ley de Aguas: ¿Qué contempla realmente la reforma aprobada por diputados? Conagua aclara

Diciembre 04, 2025

Se subrayó que la intención central de la reforma es distribuir de manera equitativa y justa el recurso hídrico entre municipios y comunidades