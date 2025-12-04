  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 4 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Sheinbaum sostendrá breve encuentro con Trump en Washington previo al sorteo mundialista

La mandataria aprovechará su visita al sorteo del Mundial 2026 para encontrarse con el presidente estadounidense y el primer ministro de Canadá

Dic. 04, 2025
Sheinbaum sostendrá breve encuentro con Trump en Washington previo al sorteo mundialista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que este jueves viajará a Washington para participar en el sorteo del Mundial 2026 y aprovechará su visita para sostener una breve reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La mandataria explicó durante su conferencia matutina que el traslado lo realizará en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional debido al corto margen de tiempo. Una vez en Washington, pasará la noche en un hotel y por la mañana se dirigirá al Kennedy Center, sede del sorteo.

SHEINBAUM SOSTENDRÁ BREVE ENCUENTRO CON TRUMP

 "Todo parece indicar que tendremos una pequeña reunión, digo pequeña porque es de corto tiempo, por los tiempos del evento, con el presidente Trump y otra con el primer ministro de Canadá y después será el evento del sorteo, para ver qué grupo vamos a encabezar como México", mencionó la mandataria.

Antes del evento, Sheinbaum tendrá encuentros breves con Trump y con Carney, donde espera abordar principalmente temas comerciales

 "Queremos avanzar en el tema de automóviles; la idea es platicar sobre esto. Será una reunión muy breve, pero el objetivo es saber cómo seguir trabajando juntos", señaló.

La reunión trilateral ocurre un día después de que Trump adelantara que podría dejar expirar el T-MEC y buscar un nuevo acuerdo comercial con México y Canadá, lo que añade relevancia al diálogo que sostendrán en Washington.

Tras el sorteo mundialista, la presidenta se reunirá con connacionales residentes en la capital estadounidense y regresará a México la misma noche.

MÉXICO ENCABEZARÁ EL GRUPO A DEL MUNDIAL 2026

Como país anfitrión, México fue designado cabeza de serie del Grupo A del Mundial 2026, lo que le garantiza el partido inaugural el 11 de junio en el Estadio Azteca. Canadá será líder del Grupo C y Estados Unidos del Grupo D.

El sorteo, considerado uno de los hitos más importantes rumbo a la Copa del Mundo que organizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá, definirá el destino de las 48 selecciones participantes. La ceremonia se llevará a cabo este viernes, mientras que el calendario final de partidos se dará a conocer al día siguiente.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Paquetes navideños del Tren Maya para diciembre 2025: Precios, rutas y cómo reservar
Nacional / México

Paquetes navideños del Tren Maya para diciembre 2025: Precios, rutas y cómo reservar

Diciembre 04, 2025

La oferta turística abarca desde recorridos de cuatro días y tres noches hasta experiencias de siete días en zonas arqueológicas, playas, cenotes, etc

Ley de Aguas: ¿Qué contempla realmente la reforma aprobada por diputados? Conagua aclara
Nacional / México

Ley de Aguas: ¿Qué contempla realmente la reforma aprobada por diputados? Conagua aclara

Diciembre 04, 2025

Se subrayó que la intención central de la reforma es distribuir de manera equitativa y justa el recurso hídrico entre municipios y comunidades

Sismo en Oaxaca: Temblor de magnitud 5.6 sacude la zona de Crucecita
Nacional / México

Sismo en Oaxaca: Temblor de magnitud 5.6 sacude la zona de Crucecita

Diciembre 03, 2025

El gobernador de la entidad informó que hasta el momento no se tiene información de daños mayores