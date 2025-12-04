Sheinbaum sostendrá breve encuentro con Trump en Washington previo al sorteo mundialista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que este jueves viajará a Washington para participar en el sorteo del Mundial 2026 y aprovechará su visita para sostener una breve reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La mandataria explicó durante su conferencia matutina que el traslado lo realizará en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional debido al corto margen de tiempo. Una vez en Washington, pasará la noche en un hotel y por la mañana se dirigirá al Kennedy Center, sede del sorteo.

SHEINBAUM SOSTENDRÁ BREVE ENCUENTRO CON TRUMP

"Todo parece indicar que tendremos una pequeña reunión, digo pequeña porque es de corto tiempo, por los tiempos del evento, con el presidente Trump y otra con el primer ministro de Canadá y después será el evento del sorteo, para ver qué grupo vamos a encabezar como México", mencionó la mandataria.

Antes del evento, Sheinbaum tendrá encuentros breves con Trump y con Carney, donde espera abordar principalmente temas comerciales

"Queremos avanzar en el tema de automóviles; la idea es platicar sobre esto. Será una reunión muy breve, pero el objetivo es saber cómo seguir trabajando juntos", señaló.

La reunión trilateral ocurre un día después de que Trump adelantara que podría dejar expirar el T-MEC y buscar un nuevo acuerdo comercial con México y Canadá, lo que añade relevancia al diálogo que sostendrán en Washington.

Tras el sorteo mundialista, la presidenta se reunirá con connacionales residentes en la capital estadounidense y regresará a México la misma noche.

MÉXICO ENCABEZARÁ EL GRUPO A DEL MUNDIAL 2026

Como país anfitrión, México fue designado cabeza de serie del Grupo A del Mundial 2026, lo que le garantiza el partido inaugural el 11 de junio en el Estadio Azteca. Canadá será líder del Grupo C y Estados Unidos del Grupo D.

El sorteo, considerado uno de los hitos más importantes rumbo a la Copa del Mundo que organizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá, definirá el destino de las 48 selecciones participantes. La ceremonia se llevará a cabo este viernes, mientras que el calendario final de partidos se dará a conocer al día siguiente.