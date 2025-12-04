Ley de Aguas: ¿Qué contempla realmente la reforma aprobada por diputados? Conagua aclara

Durante la conferencia matutina de este jueves 4 de diciembre, el subsecretario Efraín Morales detalló y aclaró varios puntos de la reforma a la Ley de Aguas, iniciativa que ya fue aprobada en lo general por la Cámara de Diputados.

Morales subrayó que la intención central de la reforma es distribuir de manera equitativa y justa el recurso hídrico entre municipios y comunidades, poniendo fin a prácticas abusivas y al mercado ilegal del agua.

PUNTOS CLAVE DE LA REFORMA A LA LEY DE AGUAS

El funcionario señaló que la discusión ya avanzó del plano general al particular, por lo que era necesario desmentir varias interpretaciones erróneas que han circulado en los últimos días.

Entre los aspectos más relevantes, reiteró que la Ley de Aguas no criminaliza a los productores que toman agua para uso agrícola, pero sí establece sanciones para quienes acaparen el recurso de forma masiva, como ha ocurrido en casos de construcción irregular de infraestructura hídrica.

Morales enfatizó que es falso que la reforma impida heredar terrenos con títulos de concesión. Por el contrario, la nueva ley reconoce este derecho y confirma que los ejidatarios podrán transmitir estas propiedades.

También desmintió la idea de que la Conagua prohibirá vender predios con concesión; aseguró que esta facultad sigue vigente. Asimismo, confirmó que no regulará la captación de agua de lluvia, e incluso se buscará incentivar estos sistemas en zonas sin acceso a fuentes superficiales.

Otro punto clave es que la reforma no sanciona el transporte de agua en pipas cuando es para riego de cultivo, pero sí prohíbe cuando ese traslado tiene fines comerciales.

Entre los beneficios adicionales, la Ley permitirá que los ejidatarios renten sus terrenos cuando no haya cultivos activos, sin riesgo de perder concesiones, ya que la autoridad no las retirará bajo estas circunstancias.

IMPACTO Y APROBACIÓN DE LALEY DE AGUAS

La reforma fue aprobada en lo general con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones, en medio de protestas y caravanas de agricultores que se movilizaron hacia la Ciudad de México el 3 de diciembre.

Esta nueva legislación busca sustituir el marco vigente desde 1992 y alinearse al artículo 4 constitucional, que reconoce el acceso al agua como un derecho humano.

Con ello, el Estado será el único responsable de administrar el recurso hídrico, con el objetivo de garantizar una distribución más justa y equitativa en todo el país.