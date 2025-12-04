Paquetes navideños del Tren Maya para diciembre 2025: Precios, rutas y cómo reservar

Este jueves 4 de diciembre, el director general del Tren Maya, general Óscar David Lozano Águila, presentó la estrategia turística que acompañará al proyecto ferroviario durante la temporada navideña.

La nueva oferta incluye paquetes completos con vuelos, hospedaje y recorridos por los principales destinos del sureste, diseñados específicamente para facilitar los viajes de fin de año.

Lozano Águila explicó que, aunque los paquetes turísticos no forman parte del objetivo primario del Tren Maya, la demanda creciente ha motivado a robustecer estos servicios en coordinación con la Secretaría de Turismo, Mexicana de Aviación y el Grupo Mundo Maya.

Los paquetes disponibles abarcan desde recorridos de cuatro días y tres noches hasta experiencias de siete días, integrando zonas arqueológicas, playas, cenotes y ciudades clave de la región.

Entre los paquetes presentados destaca Mares y Lagunas, que conecta el AIFA con Tulum, Bacalar y Chetumal, además de visitas al Parque del Jaguar y la Laguna de los Siete Colores.

Otra de las propuestas fuertes es la Ruta de las Maravillas, que recorre Mérida, Progreso, Chichén Itzá, Valladolid y diversos cenotes. Todos incluyen vuelos con Mexicana, hospedaje con el Grupo Mundo Maya, traslados y tours guiados.

Durante Semana Santa se comercializaron 117 paquetes; en verano, 136; y desde octubre a la fecha, 81 adicionales, una señal clara de la demanda sostenida por este tipo de experiencias.

El paquete más largo, Santuario Maya, abarca siete días de recorrido por Tulum, Bacalar, Calakmul y Palenque, con precios que varían según temporada y ajustes hoteleros.

EL ESPERADO TREN DE LARGA DISTANCIA LLEGARÁ PARA FIN DE AÑO

Lozano Águila también anunció el arranque del tren de larga distancia, uno de los productos más esperados por el público. Este servicio ofrecerá vagones de primera clase, camarotes, área de comedor y un vagón restaurante.

Su debut será del 29 de diciembre al 1 de enero, con un recorrido especial por Yucatán y Quintana Roo que incluye cena de fin de año a bordo y un amanecer del 1 de enero en Puerto Progreso.

Los boletos ya están disponibles en la página oficial del Tren Maya, su app, WhatsApp, call center y correo electrónico de reservaciones.

PAQUETES DEL TREN MAYA Y PRECIOS PARA DICIEMBRE 2025

En total, son 13 paquetes turísticos, con duración y rutas distintas:

Entre pirámides y palmeras: $24,523 – 6 días, 5 noches

La Tierra del jaguar: $17,803 – 4 días, 3 noches

Entre Lagunas y Leyendas: $15,145 – 4 días, 3 noches

Mares y Lagunas: $17,586 – 4 días, 3 noches

: $17,586 – 4 días, 3 noches Un Tesoro Maya: $23,171 – 6 días, 5 noches

Alma Libre en el Caribe: $17,947 – 4 días, 3 noches

Raíces del Mayab: $19,076 – 5 días, 4 noches

Ruta de las Maravillas: $14,760 – 4 días, 3 noches

: $14,760 – 4 días, 3 noches Corazón de los antiguos: $19,434 – 5 días, 4 noches

Paraíso del Mayab: $24,147 – 6 días, 5 noches

Mares y Lagunas: $17,586 – 4 días, 3 noches

Santuario Maya: $26,826 – 7 días, 6 noches

: $26,826 – 7 días, 6 noches Expreso de Año Nuevo: $22,998 – 4 días, 3 noches

¿DÓNDE COMPRAR LOS PAQUETES TURÍSTICOS DEL TREN MAYA?

Las reservas pueden hacerse en el portal oficial trenmaya.gob.mx, vía correo, en el call center 55 97 71 10 00, por WhatsApp al +52 55 72 00 00 52, en taquillas físicas y en la app del Tren Maya disponible para Android e iOS.

El proyecto ferroviario concluirá el año con entre 1.2 y 1.38 millones de pasajeros, cumpliendo la meta prevista para 2025. Lozano Águila destacó que el interés del público confirma la confianza en el sistema y el crecimiento constante del turismo en el sureste.