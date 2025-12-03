  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 3 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Sismo en Oaxaca: Temblor de magnitud 5.6 sacude la zona de Crucecita

El gobernador de la entidad informó que hasta el momento no se tiene información de daños mayores

Dic. 03, 2025
Las autoridades mantienen monitoreo en la zona.
Las autoridades mantienen monitoreo en la zona.

Un sismo de magnitud 5.6 sorprendió esta noche a los habitantes de Oaxaca, luego de registrarse a las 21:45 horas con epicentro a 40 kilómetros al este de Crucecita, según el reporte preliminar del Sismológico Nacional. El temblor, con una profundidad de 10 kilómetros, fue perceptible en diversas comunidades cercanas.

HABITANTES REPORTAN "JALÓN" DURANTE EL TEMBLOR 

Testimonios de residentes en Oaxaca describen un movimiento intenso. "Se sintió un jalón muy fuerte, se movieron las ventanas y corrí a ver a mis hermanos. El corazón quedó acelerado", relató Enrique Gómez, habitante de la zona.

 "Primero se sintió un jalón fuerte y luego un movimiento ondulatorio. No sonó la alerta", escribió otra usuaria en redes sociales. 

OAXACA HA PRESENTADO VARIOS SISMOS DURANTE LA TARDE

Desde las 19:00 horas, el estado experimentó actividad sísmica constante, iniciando con un temblor de 4.3, seguido por el movimiento más fuerte de 5.6.

AUTORIDADES ACTIVAN PROTOCOLOS DE REVISIÓN

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que se activaron los protocolos de Protección Civil para evaluar posibles afectaciones: "Hace unos momentos se registró un sismo de magnitud preliminar 5.6 al este de La Crucecita, Huatulco. Hemos activado los protocolos correspondientes".

Las autoridades mantienen el monitoreo en la zona para descartar daños materiales o personas lesionadas.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Diputados aprueban en lo general la nueva Ley General de Aguas
Nacional / México

Diputados aprueban en lo general la nueva Ley General de Aguas

Diciembre 03, 2025

El debate de los legisladores transcurrió entre acusaciones de acaparamiento y centralización

Sueldo de Ernestina Godoy en 2025: esto ganará la nueva titular de la FGR
Nacional / México

Sueldo de Ernestina Godoy en 2025: esto ganará la nueva titular de la FGR

Diciembre 03, 2025

Tras una extensa jornada legislativa, se confirmó que ocupará la Fiscalía por un periodo de nueve años

CFE da recomendaciones para fiestas seguras en épocas decembrinas
Nacional / México

CFE da recomendaciones para fiestas seguras en épocas decembrinas

Diciembre 03, 2025

Para disfrutar estas fechas sin contratiempos, la Comisión Federal de Electricidad compartió una serie de recomendaciones muy útiles