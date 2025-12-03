Sismo en Oaxaca: Temblor de magnitud 5.6 sacude la zona de Crucecita

Un sismo de magnitud 5.6 sorprendió esta noche a los habitantes de Oaxaca, luego de registrarse a las 21:45 horas con epicentro a 40 kilómetros al este de Crucecita, según el reporte preliminar del Sismológico Nacional . El temblor, con una profundidad de 10 kilómetros, fue perceptible en diversas comunidades cercanas.

HABITANTES REPORTAN "JALÓN" DURANTE EL TEMBLOR

Testimonios de residentes en Oaxaca describen un movimiento intenso. "Se sintió un jalón muy fuerte, se movieron las ventanas y corrí a ver a mis hermanos. El corazón quedó acelerado", relató Enrique Gómez, habitante de la zona.

"Primero se sintió un jalón fuerte y luego un movimiento ondulatorio. No sonó la alerta", escribió otra usuaria en redes sociales.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 48 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX 03/12/25 21:45:03 Lat 15.62 Lon -95.71 Pf 9 km pic.twitter.com/5LBe85FoQL — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 4, 2025

OAXACA HA PRESENTADO VARIOS SISMOS DURANTE LA TARDE

Desde las 19:00 horas, el estado experimentó actividad sísmica constante, iniciando con un temblor de 4.3, seguido por el movimiento más fuerte de 5.6.

?? Así reportan que se sintió el sismo en la #Costa de #Oaxaca pic.twitter.com/36Fvt5P9vj — Sofy Valdivia (@sofyvaldivia) December 4, 2025

AUTORIDADES ACTIVAN PROTOCOLOS DE REVISIÓN

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que se activaron los protocolos de Protección Civil para evaluar posibles afectaciones: "Hace unos momentos se registró un sismo de magnitud preliminar 5.6 al este de La Crucecita, Huatulco. Hemos activado los protocolos correspondientes".

Las autoridades mantienen el monitoreo en la zona para descartar daños materiales o personas lesionadas.