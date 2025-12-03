Sueldo de Ernestina Godoy en 2025: esto ganará la nueva titular de la FGR

El nombramiento de Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) ha generado gran interés público. Su nombre cobró relevancia la semana pasada al perfilarse como la candidata favorita para sustituir a Alejandro Gertz Manero, cargo que asumió oficialmente esta tarde de 3 de diciembre de 2025.

Godoy, exconsejera jurídica de Claudia Sheinbaum, fue ratificada por el Senado de la República con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos. Tras una extensa jornada legislativa, se confirmó que ocupará la Fiscalía por un periodo de nueve años.

ESTE SERÁ EL SALARIO DE ERNESTINA GODOY COMO TITULAR DE LA FGR

De acuerdo con el Tabulador de la FGR, vigente desde el 1 de febrero de 2025, el titular del organismo, cargo que hasta hace unos días ocupaba Gertz Manero, percibe un sueldo mensual bruto de 190 mil 035 pesos. Esta misma remuneración comenzará a recibir Ernestina Godoy a partir de su nombramiento.

El Presupuesto de Egresos 2025 contempla ajustes y aumentos tanto en sueldos como en servicios de la dependencia, por lo que este salario podría ser modificado en 2026.

"Conforme a las disposiciones aplicables, las cifras contenidas en este anexo están sujetas a la modificación de las remuneraciones que, en su caso, se otorguen a las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República durante el ejercicio fiscal 2025", precisa el documento oficial.

¿QUIÉN ES ERNESTINA GODOY? PRIMERA MUJER AL FRENTE DE LA FGR

El último puesto público que había ocupado Ernestina Godoy es el de Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y antes había sido Directora General de Desarrollo Delegacional en Ixtapalapa y Coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social del Distrito Federal.

Su relación cercana con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, impulsó su llegada al puesto de consejera jurídica del Ejecutivo Federal el 1 de octubre de 2024.

Tras la salida de Gertz Manero, Godoy asumió la Fiscalía de manera interina, supuestamente a propuesta del propio exfiscal antes de su renuncia.

Con su ratificación, Godoy se convierte en la primera mujer en encabezar la Fiscalía General de la República.