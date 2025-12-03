Evita Fraudes: Profeco te dice qué revisar antes de comprar en línea

Con la llegada de diciembre, la búsqueda del regalo ideal se convierte en una de las actividades más emocionantes del mes. Sin embargo, esta misma emoción puede jugar en contra y hacernos caer en fraudes digitales que cada vez son más sofisticados. Para ayudarte a comprar con seguridad, la Profeco compartió una serie de recomendaciones que vale la pena tener muy presentes antes de dar clic en "comprar".

ASI PUEDES EVITAR FRAUDES SEGUN PROFECO

Fíjate en los detalles antes de pagar

Los ciberdelincuentes aprovechan estas fechas para crear aplicaciones y sitios que imitan a las tiendas oficiales. Copian nombres, logotipos e incluso añaden reseñas falsas para dar una apariencia confiable. Por eso, tomarse unos segundos para revisar cada detalle puede marcar la diferencia entre una compra exitosa y un fraude.

Verifica direcciones electrónicas y logotipos

Un simple error ortográfico, un dominio extraño o una extensión poco común pueden ser señales de alerta. Si encuentras enlaces que terminan en .xyz, .store u otras extensiones poco habituales, desconfía. También revisa que las ligas provengan de las cuentas oficiales de la marca en redes sociales.

Compra solo en tiendas oficiales

Antes de instalar una aplicación, asegúrate de que provenga de la App Store o Google Play. Revisar la reputación del desarrollador, el número de descargas y las experiencias de otros usuarios también puede darte una mejor idea de su fiabilidad.

Cuidado con las plataformas nuevas o desconocidas

Si una plataforma tiene poco tiempo en funcionamiento o no encuentras suficiente información sobre ella, lo más recomendable es no arriesgarse. La falta de historial puede ser una señal clave.

Evita el wifi público para pagar

Realizar compras desde redes abiertas puede dejar expuestos tus datos. Lo más seguro es usar una red privada o tus datos móviles para evitar riesgos innecesarios.

Prefiere tarjetas digitales y no guardes tus datos

Las tarjetas digitales ofrecen mayor seguridad al generar números temporales, lo que reduce el riesgo de clonación. Además, evita que tus datos queden guardados automáticamente en los sitios donde compras.

Protege tus datos personales

Ninguna tienda debería pedir documentos oficiales como INE o pasaporte. También evita otorgar permisos innecesarios, como acceso a tu ubicación permanente, micrófono o contactos.

Activa alertas bancarias para monitorear tus movimientos

Las notificaciones en tiempo real te permiten detectar cargos sospechosos de inmediato. También recuerda desconfiar de ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, sobre todo en productos tecnológicos.

Guarda comprobantes y capturas de pantalla

Tener evidencia de tus compras puede ayudarte en caso de necesitar una aclaración o levantar una queja.

UNA COMPRA SEGURA TAMBIÉN DEPENDE DE TI

Las plataformas digitales pueden ser grandes aliadas si se utilizan con responsabilidad. Una buena experiencia no depende únicamente de la tecnología, sino también de las decisiones que tomamos como consumidores.

La Profeco también destaca el Distintivo Digital, un reconocimiento que se otorga a proveedores que garantizan información clara, trato confiable y prácticas transparentes en el comercio electrónico. Buscar este sello puede darte un extra de tranquilidad al momento de elegir dónde comprar.