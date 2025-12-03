Claudia Sheinbaum cierra 2025 con 73% de aprobación ciudadana

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluye 2025 con un respaldo ciudadano contundente, de acuerdo con la más reciente encuesta de QM Estudios de Opinión, realizada en alianza con Heraldo Media Group.

El estudio revela que la mandataria mantiene una aprobación del 73 por ciento, una cifra que consolida la tendencia positiva observada durante los últimos meses de su administración.

SHEINBAUM CIERRA 2025 CON 73% DE APROBACIÓN CIUDADANA

El sondeo, aplicado a nivel nacional, planteó a los encuestados la pregunta: "¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo realizado hasta ahora por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo?". Los resultados muestran una evaluación mayoritariamente favorable:

73% dijo estar "de acuerdo" con su desempeño,

16% se mostró "en desacuerdo",

7% respondió "ni de acuerdo, ni en desacuerdo",

4% afirmó "no saber o no contestar".

El resultado llega en el contexto del séptimo aniversario de la Cuarta Transformación, una fecha simbólica para el movimiento político en el poder, y previo a una concentración en el Zócalo capitalino convocada para respaldar a la administración federal.

Estas cifras mantienen la tendencia positiva registrada durante los últimos meses. En noviembre, esta misma casa editorial reportó un aval del 72 por ciento para Sheinbaum, en un momento en el que el Gobierno Federal desplegaba acciones para apoyar a los damnificados por las severas inundaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

El levantamiento de la encuesta se realizó entre el 20 y el 24 de noviembre, mediante 800 entrevistas telefónicas aplicadas a personas mayores de edad en todo el país. El estudio cuenta con un margen de error de ±3.5% y un nivel de confianza del 95 por ciento, lo que otorga solidez estadística a los resultados.

Con estas cifras, Sheinbaum cierra el año fortalecida en términos de respaldo social, mientras su administración se prepara para afrontar los retos económicos, de seguridad y desarrollo social que marcarán la agenda de 2026.