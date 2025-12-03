Río atmosférico en México: ¿qué es y cómo impactará a varios estados de la República?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua alertó sobre la presencia de un río atmosférico que comenzará a afectar a distintas regiones del país en los próximos días. Este fenómeno, poco conocido, pero capaz de transportar enormes cantidades de humedad desde el océano hacia el continente, provocará fuertes rachas de viento, lluvias y posible caída de aguanieve en zonas del norte y occidente.

De acuerdo con el organismo, la combinación del río atmosférico con sistemas frontales activos, incluido el frente frío número 17, generará condiciones invernales más intensas en gran parte del territorio nacional, con temperaturas gélidas en zonas montañosas, lluvias fuertes y un ambiente inusualmente húmedo para esta época.

¿QUÉ ES UN RÍO ATMOSFÉRICO?

Un río atmosférico es una banda alargada y concentrada de humedad que viaja por la atmósfera, como si fuera un "río" en el cielo. Puede transportar cantidades de vapor de agua comparables a las de los ríos más grandes del planeta, incluso superiores al caudal del Amazonas.

Entre sus características principales se encuentran:

Se forman sobre los océanos y recorren miles de kilómetros.

Trasladan enormes volúmenes de vapor de agua hacia los continentes.

Al condensarse esa humedad, pueden generar lluvias torrenciales, nevadas intensas y, en ciertos casos, inundaciones.

¿CÓMO IMPACTARÁ A VARIOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA?

En su comunicado, el SMN detalló que el frente frío 17 se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el oriente del país, dejando a su paso distintos efectos:

Lluvias muy fuertes en Veracruz.

Lluvias fuertes en Puebla.

Chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo.

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá ambiente frío a gélido por la mañana y noche en zonas montañosas del norte y centro del país. Además, se prevén vientos del norte de 30 a 40 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h en Tamaulipas y el norte de Veracruz.

En el noroeste y occidente, el río atmosférico favorecerá rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en Zacatecas, con posibilidad de aguanieve en sierras de Durango.

Para el jueves y viernes, un nuevo sistema frontal se extenderá por la frontera norte y continuará interactuando con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con el mismo río atmosférico. Esto podría generar:

Descenso de temperatura en noroeste, occidente, norte, noreste, oriente y centro del país.

Lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, occidente y norte.

Posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila.

Las autoridades llaman a la población a mantenerse pendiente de los avisos del SMN y de Protección Civil, así como a tomar precauciones ante posibles heladas, reducción de visibilidad por lluvias o nieve, y rachas de viento que puedan afectar caminos y carreteras.