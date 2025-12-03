Clima en Sonora hoy, 3 de diciembre: Río atmosférico y nuevo frente frío traerán fuertes vientos y bajas temperaturas

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un nuevo pronóstico del clima en Sonora para hoy, 3 de diciembre, basado en datos del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos.
Para este miércoles, se prevé que la combinación de la corriente en chorro polar y un río atmosférico genere cielos parcialmente nublados, así como vientos con rachas de 40 a 60 km/h en el sur y oriente del estado.
Estas condiciones mantendrán un ambiente muy frío, con temperaturas que podrían oscilar entre -5°C y 10°C al amanecer, principalmente en los municipios del norte y oriente.
¿QUÉ ES UN RÍO ATMOSFÉRICO?
Un río atmosférico es una extensa banda de vapor de agua que viaja a gran altura y transporta enormes cantidades de humedad desde zonas tropicales hacia regiones más frías. Funciona como un "río en el cielo" y, al llegar a tierra firme impulsado por fuertes vientos, puede generar lluvias intensas o nevadas significativas
NUEVO FRENTE FRÍO LLEGARÁ EL 4 DE DICIEMBRE
Además, Protección Civil informó que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte del estado este 4 de diciembre, lo que provocará un marcado descenso de temperaturas, lluvias de ligeras a moderadas, vientos fuertes y posibilidad de nieve o aguanieve en las zonas montañosas.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
HERMOSILLO
- Mínima: 12°C
- Máxima: 26°C
- Humedad: 90%
- Viento: promedios de 10 km/h, rachas de 40 km/h
- Cielo: mayormente nublado
- Lluvia: 10%
CIUDAD OBREGÓN
- Mínima: 14°C
- Máxima: 28°C
- Humedad: 90%
- Viento: promedios de 10 km/h, rachas de 40 km/h
- Cielo: mayormente nublado
- Lluvia: 10%
NOGALES
- Mínima: 3°C
- Máxima: 16°C
- Humedad: 90%
- Viento: promedios de 10 km/h, rachas de 40 km/h
- Cielo: parcialmente nublado
- Lluvia: 25%
SAN LUIS RÍO COLORADO
- Mínima: 9°C
- Máxima: 22°C
- Humedad: 50%
- Viento: promedios de 15 km/h, rachas de 60 km/h
- Cielo: despejado
- Lluvia: 0%
NAVOJOA
- Mínima: 15°C
- Máxima: 28°C
- Humedad: 90%
- Viento: promedios de 10 km/h, rachas de 40 km/h
- Cielo: mayormente nublado
- Lluvia: 30%
AGUA PRIETA
- Mínima: 4°C
- Máxima: 19°C
- Humedad: 95%
- Viento: promedios de 10 km/h, rachas de 60 km/h
- Cielo: parcialmente nublado
- Lluvia: 0%
GUAYMAS
- Mínima: 15°C
- Máxima: 24°C
- Humedad: 90%
- Viento: promedios de 10 km/h, rachas de 50 km/h
- Cielo: mayormente nublado
- Lluvia: 20%