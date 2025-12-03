Clima en Sonora hoy, 3 de diciembre: Río atmosférico y nuevo frente frío traerán fuertes vientos y bajas temperaturas

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un nuevo pronóstico del clima en Sonora para hoy, 3 de diciembre, basado en datos del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos.

Para este miércoles, se prevé que la combinación de la corriente en chorro polar y un río atmosférico genere cielos parcialmente nublados, así como vientos con rachas de 40 a 60 km/h en el sur y oriente del estado.

Estas condiciones mantendrán un ambiente muy frío, con temperaturas que podrían oscilar entre -5°C y 10°C al amanecer, principalmente en los municipios del norte y oriente.

¿QUÉ ES UN RÍO ATMOSFÉRICO?

Un río atmosférico es una extensa banda de vapor de agua que viaja a gran altura y transporta enormes cantidades de humedad desde zonas tropicales hacia regiones más frías. Funciona como un "río en el cielo" y, al llegar a tierra firme impulsado por fuertes vientos, puede generar lluvias intensas o nevadas significativas

NUEVO FRENTE FRÍO LLEGARÁ EL 4 DE DICIEMBRE

Además, Protección Civil informó que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte del estado este 4 de diciembre, lo que provocará un marcado descenso de temperaturas, lluvias de ligeras a moderadas, vientos fuertes y posibilidad de nieve o aguanieve en las zonas montañosas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO

Mínima: 12°C

Máxima: 26°C

Humedad: 90%

Viento: promedios de 10 km/h, rachas de 40 km/h

Cielo: mayormente nublado

Lluvia: 10%

CIUDAD OBREGÓN

Mínima: 14°C

Máxima: 28°C

Humedad: 90%

Viento: promedios de 10 km/h, rachas de 40 km/h

Cielo: mayormente nublado

Lluvia: 10%

NOGALES

Mínima: 3°C

Máxima: 16°C

Humedad: 90%

Viento: promedios de 10 km/h, rachas de 40 km/h

Cielo: parcialmente nublado

Lluvia: 25%

SAN LUIS RÍO COLORADO

Mínima: 9°C

Máxima: 22°C

Humedad: 50%

Viento: promedios de 15 km/h, rachas de 60 km/h

Cielo: despejado

Lluvia: 0%

NAVOJOA

Mínima: 15°C

Máxima: 28°C

Humedad: 90%

Viento: promedios de 10 km/h, rachas de 40 km/h

Cielo: mayormente nublado

Lluvia: 30%

AGUA PRIETA

Mínima: 4°C

Máxima: 19°C

Humedad: 95%

Viento: promedios de 10 km/h, rachas de 60 km/h

Cielo: parcialmente nublado

Lluvia: 0%

GUAYMAS