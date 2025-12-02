  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 2 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

IMSS Sonora realiza importante donación multiorgánica: donante es homenajeada

La familia de una mujer de 31 años con muerte cerebral tuvo este gesto de generosidad que ayudará a muchos pacientes

Dic. 02, 2025
Se informó que los riñones serán trasplantados en la UMAE No. 2 de Ciudad Obregón.
Se informó que los riñones serán trasplantados en la UMAE No. 2 de Ciudad Obregón.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora llevó a cabo una destacada donación multiorgánica, posible gracias a la decisión solidaria de la familia de una mujer de 31 años diagnosticada con muerte cerebral.

Este importante gesto altruista permitirá mejorar y prolongar la vida de pacientes en diversas regiones del país.

El doctor Rey David Godínez Leyva, coordinador Hospitalario de Donación de Órganos del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 de Hermosillo, informó que la donación incluyó riñones, córneas y tejido músculo-esquelético.

REALIZAN "PASILLO DEL HONOR"

Previo al procedimiento quirúrgico, el personal médico realizó el tradicional ´Pasillo del Honor´, un homenaje con aplausos dedicados a la donante y a su familia por su invaluable contribución a la salud de otros pacientes.

Godínez Leyva detalló que los riñones serán trasplantados en la UMAE No. 2 de Ciudad Obregón, mientras que las córneas serán enviadas al Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara.

Por su parte el tejido músculo-esquelético será remitido a la Universidad Autónoma de Nuevo León para su procesamiento y posterior uso en trasplantes de hueso y músculo.

¿TE GUSTARÍA DONAR TUS ÓRGANOS AL MORIR?

El especialista recordó que existen dos vías para convertirse en donante una es someterse a estudios de compatibilidad en vida o autorizar la donación a través de la familia tras el fallecimiento.

Las personas interesadas en registrarse como donadoras voluntarias pueden hacerlo a través del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) o en el portal oficial del IMSS.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Regulariza REPUVE autos chuecos en Navojoa
Sonora

Regulariza REPUVE autos "chuecos" en Navojoa

Diciembre 02, 2025

En los municipios de la Región del Mayo hay unos 6 mil vehículos sin legalizar: Sippafa

Anticipan un 2026 para Navojoa con más infraestructura y servicios
Sonora

Anticipan un 2026 para Navojoa con más infraestructura y servicios

Diciembre 02, 2025

El alcalde Jorge Elías Retes, dio a conocer que se proyecta un año de más desarrollo para la ciudad

Inicia demolición de la escuela Fausto Topete en Huatabampo
Sonora

Inicia demolición de la escuela Fausto Topete en Huatabampo

Diciembre 02, 2025

Tras más de seis décadas de recibir a estudiantes, tendrá un proceso de reconstrucción