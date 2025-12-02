IMSS Sonora realiza importante donación multiorgánica: donante es homenajeada

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora llevó a cabo una destacada donación multiorgánica, posible gracias a la decisión solidaria de la familia de una mujer de 31 años diagnosticada con muerte cerebral.

Este importante gesto altruista permitirá mejorar y prolongar la vida de pacientes en diversas regiones del país.

El doctor Rey David Godínez Leyva, coordinador Hospitalario de Donación de Órganos del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 de Hermosillo, informó que la donación incluyó riñones, córneas y tejido músculo-esquelético.

REALIZAN "PASILLO DEL HONOR"

Previo al procedimiento quirúrgico, el personal médico realizó el tradicional ´Pasillo del Honor´, un homenaje con aplausos dedicados a la donante y a su familia por su invaluable contribución a la salud de otros pacientes.

Godínez Leyva detalló que los riñones serán trasplantados en la UMAE No. 2 de Ciudad Obregón, mientras que las córneas serán enviadas al Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara.

Por su parte el tejido músculo-esquelético será remitido a la Universidad Autónoma de Nuevo León para su procesamiento y posterior uso en trasplantes de hueso y músculo.

¿TE GUSTARÍA DONAR TUS ÓRGANOS AL MORIR?

El especialista recordó que existen dos vías para convertirse en donante una es someterse a estudios de compatibilidad en vida o autorizar la donación a través de la familia tras el fallecimiento.

Las personas interesadas en registrarse como donadoras voluntarias pueden hacerlo a través del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) o en el portal oficial del IMSS.