Anticipan un 2026 para Navojoa con más infraestructura y servicios

Navojoa contempla para 2026 dar continuidad a los proyectos pendientes, atendiendo drenajes y suministro de agua potable, pero también pavimentación y la adquisición de más maquinaria, describió el alcalde, Jorge Elías Retes.

El munícipe describió que hay muchos proyectos en los que se está trabajando y que se dará continuidad en 2026, contemplados en el presupuesto de egresos que será presentando en los próximos días.

Acciones oficiales para mejorar servicios en Navojoa

"Tenemos muchos proyectos que estamos trabajando, drenajes como lo hemos hecho en todo el año, también atención en algunos sectores que nos falta de resolver del agua", indicó.

En lo que compete a agua potable, el presidente municipal detalló que para el año entrante se pondrán en operación cuatro pozos más, así como nueve pozos adicionales para el área rural, con lo que el suministro de agua potable pueda estar garantizado.

Pero también, explicó que se dará atención a un tema pendiente, como lo es la compra de nuevos recolectores, a fin de reforzar uno de los servicios más importantes y que mayormente demanda la ciudadanía.

Proyección presupuestaria y desarrollo para 2026

"Vamos a comprar más maquinaria, excavadoras, retroexcavadores, recolectores sobre todo, para una mejor calidad de vida de la ciudadanía, también pretendemos el comprar una planta de asfalto, para poder pavimentar hasta 300 metros lineales diarios" puntualizó.

Elías Retes añadió que 2025 ha sido un año de desarrollo para Navojoa, sin embargo, en 2026, se tendrá un mayor crecimiento para la ciudad.

DATO:

Para 2026, Navojoa proyecta un presupuesto de 1,271 millones de pesos.