Inicia demolición de la escuela Fausto Topete en Huatabampo

Detalles confirmados sobre la demolición y traslado

Reacciones de la comunidad educativa

La escuela primaria Fausto Topete, situada en Huatabampo, inició con el proceso de demolición, la institución presentaba daño estructural, por lo que autoridades tomaron la decisión de iniciar con el derrumbe, trasladando a estudiantes a otro plantel, pero en el que se contempla una posterior construcción.

Según autoridades de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación y Cultura, todo el alumnado de la escuela Fausto Topete, fue llevado este ciclo escolar a la escuela primaria Micaela A. de Bojórquez, ubicada a escasos metros del plantel, mientras se construyen las nuevas instalaciones.

En cuanto a la historia del plantel, la edificación de la escuela primaria Fausto Topete contó con más de 68 años de historia, convertida en una de las más icónicas del sur de sonora, la cual recibió decenas de generaciones de estudiantes que se han convertido en un ejemplo de superación en todo el estado.

Sin embargo, la decisión del derrumbe del plantel, también trajo nostalgia y recuerdos entre quienes estudiaron en ella, quienes al ver caer las paredes de la institución, describieron los muchos recuerdos que se vivieron.

"Nunca pensé que me fuera a doler tanto ver que están derribando la escuela en la que cursé parte de mi infancia, en ella viví risas, corajes, amor, suspenso, alegrías, al corretear por esos patios, por sus canchas", pronunció una ex estudiante del plantel.

Pero también, consideraron el riesgo que representaba para estudiantes, docentes y personal que laboraba en la institución, por lo que en algunos casos, reconocieron la decisión.

"Al mirar una retroexcavadora echar abajo aquellos salones, aquellas aulas que guardan tantas risas, tantas historias, tantos recuerdos, espero que sea para que la remodelen y para que vuelva a ver más niños correr por esas instalaciones", comentaron.