Madres Buscadora localizan y reúnen a joven con su madre

El colectivo de las Madres Buscadoras, celebraron la localización positiva de un hombre en la carretera 26 en Hermosillo, que se encontraba en estado de indigencia entre el monte, y el llamado fue vía anónima, el cual fue atendido de manera inmediata por las integrantes, quienes informaron que ya estaba siendo buscado por su madre en el Estado de Chihuahua.

Expresaron que una de las satisfacciones más grande es precisamente localizar a una persona con vida, en atención a los llamados que hace la misma ciudadanía a quien siempre se les invita a que no tengan miedo de hacer los llamados o bien de acudir al buzón de búsqueda ubicado en la catedral metropolitana de la Asunción de María Santísima.

Las buscadoras relataron que el joven de aproximadamente veintitrés años de edad, ya tenía alrededor de un mes de desaparecido y estaba siendo buscado por su madre en su lugar de residencia, Chihuahua, pero no especificaron la forma en que llegó a la carretera mencionada a unos diez minutos de Hermosillo.

Indicaron que para poder contactar a amigos o familiares para obtener información, el colectivo dijo que publicaron la información en su página oficial y que en un lapso de unos diez minutos ya estaban hablando con la madre del joven quien se encontraba desesperada al no saber el paradero de su hijo.

También hicieron hincapié que esta situación es una prueba de que el hecho de tener a un familiar perdido en el lugar de residencia, no significa que serán localizados en el mismo punto, pues en este caso fueron miles de kilómetros lejos de casa, y que es un tema que han abordado antes.

Por otra parte, reconocieron la labor de las autoridades como la Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), policía estatal y guardia nacional, por su apoyo para poder reunir a esta familia.