  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 2 De Diciembre Del 2025
Sonora

Sader activa protocolo nacional contra gusano barrenador

Se iniciará con Estados del sur de México y se contemplan temas de restricción en cuestión de movilidad animal

Dic. 02, 2025
Hasta el momento en Sonora, no se han detectado casos de presencia de gusano barrenador, y de acuerdo a información oficial tanto de la delegación de Sader en el Estado como de la Unión Ganadera Sonora, se han cumplido con los lineamientos y protocolos indicados para la exportación de ganado
Para prevenir la entrada y diseminación del gusano barrenador del ganado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó a que para todo el país se activa, integra y opera el dispositivo nacional de emergencia de sanidad animal, a partir de este martes 2 de diciembre, para controlarlo y erradicarlo.

Fue a través del Diario Oficial de la Federación, la vía en que se dio a conocer esta medida encabezada por el secretario Julio Antonio Berdegué Sacristán, exponiendo que el trabajo se iniciará de forma regional, destacando que el país se divide en ocho regiones, y Sonora se localiza en la uno junto con Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, y Sinaloa.

El plan entrará en operación primero en las regiones seis y siete, que corresponden a Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz por mencionar algunos Estados y Yucatán, Quintana Roo y Campeche, respectivamente. Para el resto de las regiones se analizará que su aplicación sea de manera paulatina, parcial o total.

Cabe destacar que, hasta el momento en Sonora, no se han detectado casos de presencia de gusano barrenador, y de acuerdo a información oficial tanto de la delegación de Sader en el Estado como de la Unión Ganadera Sonora, se han cumplido con los lineamientos y protocolos indicados para la exportación de ganado.

Para efectos de la movilización de animales susceptibles se dividirá en tres zonas, una será la afectada para operar medidas de control y erradicación de la mosca; de amortiguamiento para separar la zona libre de la afectada para detener el avance de la mosca; y la libre para aquellos que se les haya detectado huevo, larva, pupa, adulto, por un periodo de noventa días.

Además, los equinos con origen de alguna zona afectada y deban moverse de punto incluso para deporte y espectáculos, deberán obtener el certificado zoosanitario de movilización expedido por un médico veterinario tercero especialista autorizado, siempre que pase la inspección física en busca de heridas y gusaneras, y se subraya que no deberá embarcarse de ningún equino que tenga cualquier tipo de herida.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

