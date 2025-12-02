Sader activa protocolo nacional contra gusano barrenador

Para prevenir la entrada y diseminación del gusano barrenador del ganado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó a que para todo el país se activa, integra y opera el dispositivo nacional de emergencia de sanidad animal, a partir de este martes 2 de diciembre, para controlarlo y erradicarlo.

Fue a través del Diario Oficial de la Federación, la vía en que se dio a conocer esta medida encabezada por el secretario Julio Antonio Berdegué Sacristán, exponiendo que el trabajo se iniciará de forma regional, destacando que el país se divide en ocho regiones, y Sonora se localiza en la uno junto con Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, y Sinaloa.

El plan entrará en operación primero en las regiones seis y siete, que corresponden a Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz por mencionar algunos Estados y Yucatán, Quintana Roo y Campeche, respectivamente. Para el resto de las regiones se analizará que su aplicación sea de manera paulatina, parcial o total.

Cabe destacar que, hasta el momento en Sonora, no se han detectado casos de presencia de gusano barrenador, y de acuerdo a información oficial tanto de la delegación de Sader en el Estado como de la Unión Ganadera Sonora, se han cumplido con los lineamientos y protocolos indicados para la exportación de ganado.

Para efectos de la movilización de animales susceptibles se dividirá en tres zonas, una será la afectada para operar medidas de control y erradicación de la mosca; de amortiguamiento para separar la zona libre de la afectada para detener el avance de la mosca; y la libre para aquellos que se les haya detectado huevo, larva, pupa, adulto, por un periodo de noventa días.

Además, los equinos con origen de alguna zona afectada y deban moverse de punto incluso para deporte y espectáculos, deberán obtener el certificado zoosanitario de movilización expedido por un médico veterinario tercero especialista autorizado, siempre que pase la inspección física en busca de heridas y gusaneras, y se subraya que no deberá embarcarse de ningún equino que tenga cualquier tipo de herida.