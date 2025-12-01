  • 24° C
Sonora

Sipinna busca integrar a la sociedad civil en su sistema

Ocuparán un cargo por cuatro años consecutivo y se trata de una convocatoria abierta a nivel nacional

Dic. 01, 2025
Silvia Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del Sipinna, reunida con titulares del sistema de distintos Estados
Debido a que no fue posible realizar el proceso de convocatoria para integrar a cuatro personas de la sociedad civil dentro del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), la dependencia nuevamente ha lanzado la invitación donde se espera la participación de Sonora al ser a nivel nacional, informó Silvia Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del Sipinna.

Esta dependencia es el máximo órgano en México que coordina y articula las políticas públicas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niños y adolescentes, que une a 32 sistemas estatales y miles de sistemas municipales, involucrando a todas las dependencias de los tres niveles de gobierno para asegurar el respeto, protección y restitución de los derechos.

Uno de los objetivos principales de esta convocatoria es elegir a cuatro personas representantes de la sociedad civil, para que formen parte de dicho sistema por un periodo de cuatro años, a partir del 19 de marzo del 2026, y está dirigida a instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil del sector privado o sector social y al consejo consultivo, para postular, conforme al principio de paridad, a personas especialistas en la promoción y defensa de los derechos humanos y con experiencia relacionada al trabajo con niñas, niños y adolescentes.

El perfil profesional de los seleccionados debe ser de licenciatura en pedagogía, educación, gestión cultural, psicología, etnología, antropología social, derecho, sociología, comunicación, o derechos humanos, además de comprobar conocimientos en temas relacionados con derechos humanos, derechos de niñas, niños y adolescentes, la administración pública federal o local, así como políticas públicas.

Además, entre los principales requisitos se encuentra el contar con una residencia permanente en territorio nacional y no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso en el que el sujeto pasivo o víctima haya sido una niña, niño o adolescente y, no haber ocupado un cargo público, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, por lo menos dos años antes de su postulación.


Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

