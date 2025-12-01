Sipinna busca integrar a la sociedad civil en su sistema

Debido a que no fue posible realizar el proceso de convocatoria para integrar a cuatro personas de la sociedad civil dentro del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), la dependencia nuevamente ha lanzado la invitación donde se espera la participación de Sonora al ser a nivel nacional, informó Silvia Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del Sipinna.

Esta dependencia es el máximo órgano en México que coordina y articula las políticas públicas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niños y adolescentes, que une a 32 sistemas estatales y miles de sistemas municipales, involucrando a todas las dependencias de los tres niveles de gobierno para asegurar el respeto, protección y restitución de los derechos.

Uno de los objetivos principales de esta convocatoria es elegir a cuatro personas representantes de la sociedad civil, para que formen parte de dicho sistema por un periodo de cuatro años, a partir del 19 de marzo del 2026, y está dirigida a instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil del sector privado o sector social y al consejo consultivo, para postular, conforme al principio de paridad, a personas especialistas en la promoción y defensa de los derechos humanos y con experiencia relacionada al trabajo con niñas, niños y adolescentes.

El perfil profesional de los seleccionados debe ser de licenciatura en pedagogía, educación, gestión cultural, psicología, etnología, antropología social, derecho, sociología, comunicación, o derechos humanos, además de comprobar conocimientos en temas relacionados con derechos humanos, derechos de niñas, niños y adolescentes, la administración pública federal o local, así como políticas públicas.

Además, entre los principales requisitos se encuentra el contar con una residencia permanente en territorio nacional y no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso en el que el sujeto pasivo o víctima haya sido una niña, niño o adolescente y, no haber ocupado un cargo público, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, por lo menos dos años antes de su postulación.