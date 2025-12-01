Unison iniciará 2026 con promoción de intercambios

El próximo año la Universidad de Sonora (Unison), abrirá una nueva convocatoria para intercambios escolares nacionales e internacionales, y esta será la primera actividad con la que arrancarán el 2026 para promover el desarrollo académico, informó Marisol Delgado Torres, subdirectora de Cooperación, Movilidad e Internacionalización de la Unison.

Dijo que se estarán enviando estudiantes a distintos puntos del mundo a través de programas internos de cooperación e internacionalización, tal como los recientes 219 estudiantes que fueron despedidos y enviados a distintas instituciones, luego de que se inscribieran al “Programa de Movilidad Nacional e Internacional” para realizar sus estancias académicas durante un semestre en el extranjero o en otros Estados del país.

“A inicios de año, en enero es cuando estaremos abriendo las convocatorias que tenemos disponibles para la convocatoria, los diferentes destinos de movilidad estudiantil, entonces a inicios de año arrancamos con la apertura de convocatorias que estarán cerrando más o menos a finales de febrero, principios de marzo”, dijo Delgado Torres.

La subdirectora de cooperación, movilidad e internacionalización, destacó que los jóvenes cuentan con varias opciones de países para desarrollar sus estudios académicos, como Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Canadá en la región francófona que es el área de Quebec, Chile, Colombia, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Perú, Colonia, Taiwán y la República Mexicana.

Sobre la generación mencionada, detalló que se trata de 219 estudiantes de los cuales 155 son mujeres y 64 hombres, quienes estarán realizando sus estancias de intercambio un semestre en alguna otra universidad y de este total 162 estarán en destinos internacionales, mientras que 57 realizarán su estancia en universidades nacionales.

En México, las universidades destino con más alumnos son: la Universidad de Guadalajara y la Universidad Nacional Autónoma de México, con 19 cada una; la Universidad Autónoma de Puebla, con cinco; la Universidad Autónoma de Guadalajara, con tres, al igual que la Universidad de Monterrey; y dos de la Universidad de Chapingo, entre otras.