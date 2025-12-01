  • 24° C
Sonora

Central de autobuses podría ser demolida

Presenta daño estructural importante; se contempla el que instalen oficinas móviles para seguir ofreciendo el servicio

Dic. 01, 2025
La central de autobuses de Navojoa que aglomera algunas líneas de transporte podría ser demolida, presenta daño estructural y representa un riesgo, durante esta semana será cuando se contemple si será restaurada o demolida.

Según la Unidad Municipal de Protección Civil, en los últimos meses se han realizado algunas visitas al lugar, junto a la Coordinación Estatal, donde se ha informado todo lo que se requiere, tras haberse identificado riesgos estructurales.

imagen-cuerpo

"Reforzaron con unos barrotes de 4 por 4 en las áreas más susceptibles o de mayor riesgo, en las visitas pasadas nos pidieron una prórroga de unos días, en lo que se contemplaba si era más viable el repararla o construir una nueva, pero lo más seguro es que sea demolida y se construya una central nueva", pronunció.

Para seguir brindando el servicio de transporte a los usuarios, se contempla el instalar oficinas móviles en el patio, con lo que la venta de boletos y recepción esté fuera del lugar y empezar con los trabajos de demolición.

Protección Civil describió que se trata de una construcción de más de 60 años, uno de los inmuebles más viejos, pero que presenta daño estructural.

"Ahorita el riesgo está contenido, porque se estabilizaron esas partes, pero no hay mucho que reparar, lo mejor se ha considerado que es demoler, si no se cumple con lo establecido se suspendería, tenemos que reconocer que la seguridad es primero", describió.

Edgar Coronado
