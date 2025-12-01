Homenajearán en Navojoa al profesor Lombardo Ríos con una escultura

Como una forma de homenajear la gran trayectoria del profesor Lombardo Ríos Ramírez, será instalada en Navojoa una escultura en su honor, en una iniciativa presentada por comités ciudadanos, el sector cultural y las comisiones de Patrimonio Cultural y de Educación y Cultura.

Federico Llamas Aréchiga, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Patrimonio Cultural en el Ayuntamiento de Navojoa, explicó que la propuesta ya fue avalada por el alcalde Jorge Elías Retes, la cual será instalada en la Plaza Santa Fe Spring, en la entrada del Museo Regional del Mayo.

"Es una propuesta muy buena, mérito creo que sobra, quienes conocemos su trayectoria como profesor con una carrera más de 60 años y como una persona que ha aportado mucho al tema cultural del Sur de Sonora, sabemos que merece ser reconocido", indicó.

El edil detalló que la escultura estará sobre una base que mide 1.80 de frente, de fondo y de alto, a lo cual, se está buscando agregar un equipo multimedia para que niños y quienes se acerquen puedan interactuar con ella.

"Queremos que puedan llevarse una bonita experiencia y conocer más a fondo el trabajo tan importante que ha realizado, el legado cultural que nos ha dejado", describió.

Aunque de momento no se tiene una fecha en específico para la instalación de la escultura, reveló que se dará a conocer el día oficial para realizar un evento significativo que una a la comunidad y fortalezca nuestra identidad cultural.