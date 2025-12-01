  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 1 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Homenajearán en Navojoa al profesor Lombardo Ríos con una escultura

La propuesta fue aprobada por el alcalde y será ubicada en la Plaza Santa Fe Spring

Dic. 01, 2025
Homenajearán en Navojoa al profesor Lombardo Ríos con una escultura

Como una forma de homenajear la gran trayectoria del profesor Lombardo Ríos Ramírez, será instalada en Navojoa una escultura en su honor, en una iniciativa presentada por comités ciudadanos, el sector cultural y las comisiones de Patrimonio Cultural y de Educación y Cultura.

Federico Llamas Aréchiga, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Patrimonio Cultural en el Ayuntamiento de Navojoa, explicó que la propuesta ya fue avalada por el alcalde Jorge Elías Retes, la cual será instalada en la Plaza Santa Fe Spring, en la entrada del Museo Regional del Mayo.

imagen-cuerpo

"Es una propuesta muy buena, mérito creo que sobra, quienes conocemos su trayectoria como profesor con una carrera más de 60 años y como una persona que ha aportado mucho al tema cultural del Sur de Sonora, sabemos que merece ser reconocido", indicó.

El edil detalló que la escultura estará sobre una base que mide 1.80 de frente, de fondo y de alto, a lo cual, se está buscando agregar un equipo multimedia para que niños y quienes se acerquen puedan interactuar con ella.

"Queremos que puedan llevarse una bonita experiencia y conocer más a fondo el trabajo tan importante que ha realizado, el legado cultural que nos ha dejado", describió.

Aunque de momento no se tiene una fecha en específico para la instalación de la escultura, reveló que se dará a conocer el día oficial para realizar un evento significativo que una a la comunidad y fortalezca nuestra identidad cultural.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
Contenido Relacionado
Navojoa tendrá nueva edición de la Expo Feria Regional del Mayo
Sonora

Navojoa tendrá nueva edición de la Expo Feria Regional del Mayo

Diciembre 01, 2025

Será el domingo en la Plaza 5 de Mayo, con lo que el evento arribará a su cuarta edición

Sonora se corona como "el oasis del dátil"; ¿qué municipio es el mayor productor del delicioso fruto?
Sonora

Sonora se corona como "el oasis del dátil"; ¿qué municipio es el mayor productor del delicioso fruto?

Diciembre 01, 2025

En el territorio sonorense, la producción de este "oro dulce", aporta la mayor parte del volumen nacional junto con Mexicali, en Baja California

Clima en Sonora hoy, 1 de diciembre: Inicia el mes con un marcado descenso en las temperaturas
Sonora

Clima en Sonora hoy, 1 de diciembre: Inicia el mes con un marcado descenso en las temperaturas

Diciembre 01, 2025

Se prevén lluvias aisladas, vientos fuertes y ambiente muy frío en Sonora por vaguada y nuevo frente frío