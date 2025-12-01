Acuerdan Mesa Agraria del Plan de Justicia Mayo

Autoridades federales anunciaron la operación de la Mesa Agraria Permanente, a partir de este martes 2 de diciembre, una estrategia coordinada por la Procuraduría Agraria como parte del Plan de Justicia Yoreme-Mayo.

Martín Preciado Bracamontes, residente regional de la PA, informó que el propósito es atender de manera integral el rezago histórico en materia de certeza jurídica sobre la posesión y tenencia de la tierra en comunidades indígenas del sur de Sonora.

Dijo que durante décadas la falta de regularización agraria y la ausencia de acompañamiento técnico han generado conflictos internos, limitaciones para el acceso a programas públicos e inseguridad jurídica en numerosas familias y grupos comunales Yoreme-Mayo.

Ante esta realidad, señaló, la Procuraduría Agraria impulsa la instalación de esta mesa como un mecanismo permanente de atención que permita agilizar trámites, resolver dudas y brindar soporte legal con enfoque comunitario.

El funcionario indicó que la mesa se ubicará en las instalaciones del INPI, en Etchojoa, y ofrecerá servicios de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Mencionó que, entre los apoyos que se proporcionarán, se incluyen la asesoría en trámites de regularización y posesión de la tierra, acompañamiento en la resolución de conflictos agrarios, orientación jurídica para autoridades tradicionales y núcleos agrarios, así como información sobre programas y procedimientos relacionados con la materia agraria.

Preciado Bracamontes señaló que, con esta acción, el Gobierno de México fortalece los compromisos del Plan de Justicia, cuyo eje central es garantizar el respeto a los derechos territoriales y fomentar el acceso a procesos administrativos transparentes, accesibles y culturalmente pertinentes.

"La instalación de la Mesa Agraria Permanente representa un paso relevante hacia la construcción de un marco de justicia, diálogo y certidumbre para las comunidades indígenas del sur de Sonora, reafirmando el compromiso institucional de avanzar en la solución de los rezagos que históricamente han limitado su desarrollo", añadió.