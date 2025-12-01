Navojoa tendrá nueva edición de la Expo Feria Regional del Mayo

Navojoa tendrá este próximo 7 de diciembre la cuarta edición de la Expo Feria Regional del Mayo, un espacio de exposición de productos, sana convivencia y ambiente familiar, con el que los emprendedores locales puedan proyectarse.

Félix Pablo Díaz Ávila, secretario de Desarrollo Económico Municipal, destacó que esta feria tiene como objetivo generar un espacio a emprendedores y productores de la región del mayo.

Ya suman más de 30 artesanos y emprendedores locales que se han inscrito, sin embargo, se proyecta una mayor participación en lo que será la cuarta ocasión que se realiza.

Impacto y participación de emprendedores locales

En esta edición, mencionó que se busca consolidar como un espacio de conexión efectiva entre emprendedores y consumidores, proyectando a su vez lo que se produce en la región, al mismo tiempo que se promueve el consumo local.

Una vez más, la sede del evento será la Plaza 5 de Mayo, en un horario de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche, en el que además, se tendrá el distintivo de ser el día oficial en el que se reactiven los Domingos Culturales, eventos que por mucho tiempo han reunido a familias.

El comité organizador dio a conocer que la convocatoria sigue abierta para todos los que deseen participar.

"Necesitamos impulsar la economía, generar derrama económica y generar espacios para nuestros productores y emprendedores", culminaron.