Sonora se corona como "el oasis del dátil"; ¿qué municipio es el mayor productor del delicioso fruto?

El estado de Sonora se ha consolidado como el verdadero "oasis del dátil" en México, un título bien ganado gracias a su liderazgo indiscutible en la producción de este fruto apreciado mundialmente.

¿CUÁL ES EL PAPEL DE SONORA EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE DÁTILES?

El municipio de San Luis Río Colorado destaca como la capital datilera del país, aportando la mayor parte del volumen nacional junto con Mexicali, en Baja California.

Entre ambos territorios generan más del 95% de la producción mexicana, una cifra que no solo posiciona a la región como referente nacional, sino que impulsa a México al cuarto lugar mundial en la industria del dátil.

La producción nacional ronda las 21 mil toneladas anuales, con la variedad Medjool como la joya más codiciada. Su tamaño, dulzura y suavidad la convierten en una favorita tanto en mercados locales como internacionales.

No es casualidad que la demanda crezca cada año, impulsando a productores y autoridades a fortalecer este sector agrícola que se ha convertido en motor económico para zonas áridas del noroeste del país.

México adoptó el cultivo de la palma datilera por su resistencia, alto valor nutricional y gran rentabilidad. Desde 2022, tras la firma del primer Memorándum de Entendimiento con países especializados en su producción, el crecimiento ha sido sostenido.

¿CÓMO IMPACTAN LAS EXPORTACIONES EN LA ECONOMÍA DEL SECTOR DATILERO?

La superficie sembrada se ha expandido de manera importante y el valor de la producción continúa en ascenso. Hoy, el desarrollo datilero se distribuye entre Sonora, Baja California, Baja California Sur y Coahuila, consolidando una red productiva estratégica en zonas con condiciones climáticas ideales para este cultivo.

El éxito del dátil mexicano no se queda dentro del país, pues más de 20 naciones reciben cada año cargamentos de este fruto, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Japón y los Emiratos Árabes Unidos, mercados exigentes que valoran la calidad del Medjool sonorense.

Solo en 2023, las exportaciones generaron más de 11 millones de dólares, con un volumen superior a 2 mil 700 toneladas, cifras que confirman el peso internacional de la industria.

Así, San Luis Río Colorado no solo presume el clima perfecto para el desarrollo del dátil, sino que también sostiene una economía en crecimiento, consolidando a Sonora como el epicentro del "oro dulce" mexicano. En pleno desierto, la prosperidad florece.