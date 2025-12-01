  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 1 de diciembre: Inicia el mes con un marcado descenso en las temperaturas

Se prevén lluvias aisladas, vientos fuertes y ambiente muy frío en Sonora por vaguada y nuevo frente frío

Dic. 01, 2025
Se presentarán temperaturas frías en Sonora este inicio de mes.
La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para hoy, 1 de diciembre, basado en información del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos.

El informe detalla que una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro polar y un río atmosférico, influirá en las condiciones meteorológicas de la entidad.

Estos sistemas provocarán cielos parcialmente nublados y probabilidad de lluvias aisladas, principalmente en el sur del estado, además de rachas de viento que oscilarán entre los 40 y 60 km/h. En tanto, el oriente y norte de Sonora mantendrán un ambiente muy frío, con temperaturas al amanecer que irán desde los -5°C hasta los 10°C.

Asimismo, se informó que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de Sonora el próximo 4 de diciembre, lo que ocasionará un marcado descenso de temperaturas, lluvias de ligeras a moderadas, vientos fuertes y la probabilidad de caída de nieve y aguanieve en la región montañosa.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO:

  • Mínima: 14°C | Máxima: 28°C
  • Humedad: 75%
  • Viento: 10 km/h, rachas de 40 km/h
  • Cielo mayormente despejado, 0% de precipitación.

CIUDAD OBREGÓN:

  • Mínima: 15°C | Máxima: 29°C
  • Humedad: 95%
  • Viento: 10 km/h, rachas de 40 km/h
  • Cielo parcialmente nublado, 0% de precipitación.

NOGALES:

  • Mínima: 5°C | Máxima: 19°C
  • Humedad: 80%
  • Viento: 10 km/h, rachas de 40 km/h
  • Cielo despejado, 0% de precipitación.

SAN LUIS RÍO COLORADO:

  • Mínima: 11°C | Máxima: 23°C
  • Humedad: 80%
  • Viento: 15 km/h, rachas de 60 km/h
  • Cielo despejado, 0% de precipitación.

NAVOJOA:

  • Mínima: 16°C | Máxima: 29°C
  • Humedad: 80%
  • Viento: 10 km/h, rachas de 40 km/h
  • Cielo mayormente nublado, 15% de probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA:

  • Mínima: 4°C | Máxima: 21°C
  • Humedad: 85%
  • Viento: 10 km/h, rachas de 40 km/h
  • Cielo despejado, 0% de precipitación.

GUAYMAS:

  • Mínima: 16°C | Máxima: 26°C
  • Humedad: 90%
  • Viento: 10 km/h, rachas de 60 km/h
  • Cielo parcialmente nublado, 10% de probabilidad de precipitación.
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


