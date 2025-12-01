Clima en Sonora hoy, 1 de diciembre: Inicia el mes con un marcado descenso en las temperaturas

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para hoy, 1 de diciembre, basado en información del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos.

El informe detalla que una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro polar y un río atmosférico, influirá en las condiciones meteorológicas de la entidad.

Estos sistemas provocarán cielos parcialmente nublados y probabilidad de lluvias aisladas, principalmente en el sur del estado, además de rachas de viento que oscilarán entre los 40 y 60 km/h. En tanto, el oriente y norte de Sonora mantendrán un ambiente muy frío, con temperaturas al amanecer que irán desde los -5°C hasta los 10°C.

Asimismo, se informó que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de Sonora el próximo 4 de diciembre, lo que ocasionará un marcado descenso de temperaturas, lluvias de ligeras a moderadas, vientos fuertes y la probabilidad de caída de nieve y aguanieve en la región montañosa.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO:

Mínima: 14°C | Máxima: 28°C

| Humedad: 75%

Viento: 10 km/h, rachas de 40 km/h

Cielo mayormente despejado, 0% de precipitación.

CIUDAD OBREGÓN:

Mínima: 15°C | Máxima: 29°C

| Humedad: 95%

Viento: 10 km/h, rachas de 40 km/h

Cielo parcialmente nublado, 0% de precipitación.

NOGALES:

Mínima: 5°C | Máxima: 19°C

| Humedad: 80%

Viento: 10 km/h, rachas de 40 km/h

Cielo despejado, 0% de precipitación.

SAN LUIS RÍO COLORADO:

Mínima: 11°C | Máxima: 23°C

Humedad: 80%

Viento: 15 km/h, rachas de 60 km/h

Cielo despejado, 0% de precipitación.

NAVOJOA:

Mínima: 16°C | Máxima: 29°C

| Humedad: 80%

Viento: 10 km/h, rachas de 40 km/h

Cielo mayormente nublado, 15% de probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA:

Mínima: 4°C | Máxima: 21°C

| Humedad: 85%

Viento: 10 km/h, rachas de 40 km/h

Cielo despejado, 0% de precipitación.

GUAYMAS: