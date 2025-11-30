Propone regidora continuidad del Arroyo Sonora

Con el objetivo de lograr una posible continuidad del proyecto durante 2026, la regidora del Ayuntamiento de Navojoa, Rosa Alicia Ortega, solicitó el considerar el seguir con la obra del Arroyo Sonora y lograr al fin su término.

"Han pasado años desde que el proyecto quedó a medias y, mientras tanto, las familias que viven a un costado siguen viviendo cada temporada de lluvias con miedo e incertidumbre", abundó.

La edil describió que aunque la Dirección de Obras Públicas no tiene conocimiento de una posible continuación de la obra, ha escuchado de la intención de gestionar recursos para lograr el proyecto, por lo que sugirió desde la administración municipal considerarlo como prioridad.

"Sería un gran alivio para todo ese problema que existe y afectan algunas colonias de Navojoa, realizar un proyecto integral y buscar instancias que puedan apoyar, como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), o hasta la Comisión Estatal del Agua (CEA); el oriente ha crecido mucho y es un foco de infección muy grande el que genera el Arroyo Sonora", resaltó.

Rosa Alicia Ortega consideró que no se trata solo de infraestructura; se trata de seguridad y dignidad para más de mil familias que cada año ven cómo sus calles y hogares se ponen en riesgo.

"Como parte de mi responsabilidad como regidora, buscaremos que este tema avance, que se informe con claridad y que no se archive una necesidad tan urgente para nuestra ciudad", añadió.

Por último, mencionó que Navojoa merece obras que se terminen, instituciones que respondan y decisiones que prioricen a la gente.

DATO:

En el caso de la obra del Arroyo Sonora, se ejecutó en su momento solo el 50 por ciento del proyecto con 885 metros realizados, quedando 13 millones de pesos que a la fecha no se han esclarecido.