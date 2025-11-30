Alfonso Durazo reconoce a López Obrador por cumplir su promesa y presentar el libro "Grandeza"

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, destacó públicamente la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador y celebró la publicación de Grandeza, el nuevo libro con el que el exmandatario cumple la promesa que hizo antes de retirarse de la vida política: dedicar su tiempo a escribir y reflexionar sobre el humanismo mexicano.

MENSAJE DE ALFONSO DURAZO A LÓPEZ OBRADOR

Nuestro querido expresidente @lopezobrador_ anunció, días antes de concluir su vida política, que dedicaría su tiempo a la elaboración de un libro orientado a reflexionar sobre las raíces del humanismo mexicano y el legado de los pueblos originarios.



Hoy constatamos que ha... pic.twitter.com/i1LeoFF0jp — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 30, 2025

A través de su cuenta oficial en X, Durazo retomó el anuncio literario de López Obrador y subrayó que el expresidente ha honrado su compromiso de enfocarse en la escritura y en el análisis de las raíces históricas y culturales del país.

En su mensaje, el gobernador recordó que AMLO había dicho, días antes de concluir su mandato, que dedicaría esta nueva etapa a preparar una obra centrada en el legado de los pueblos originarios y el pensamiento político que ha marcado la vida pública nacional.

"Hoy constatamos que ha cumplido ese propósito", escribió Durazo, al referirse al lanzamiento de Grandeza, una obra que, según destacó, aborda un legado fundamental para comprender la historia mexicana y los elementos que han nutrido el humanismo que López Obrador impulsó durante su gobierno.

Añadió que la publicación, respaldada por Editorial Planeta, seguramente despertará gran interés y aportará al diálogo sobre identidad cultural en México.

El mandatario sonorense aprovechó su mensaje para enviar una felicitación directa al expresidente por la presentación que realizó en sus redes sociales. "¡Enhorabuena!", concluyó.

REAPARICIÓN DE AMLO

La reacción de Durazo se sumó a la conversación generada luego de que López Obrador reapareciera este domingo 30 de noviembre en su canal oficial de YouTube, luego de un año de haber concluido su mandato.

En esa transmisión, el exmandatario habló de su retiro definitivo de la política activa, su vida cotidiana en Palenque y la intención detrás de Grandeza, obra que considera parte de su contribución intelectual en esta nueva etapa.

AMLO reiteró que su enfoque actual está en escribir, investigar y profundizar en los elementos culturales que han moldeado la historia del país, dejando claro que su papel en la vida pública ahora es exclusivamente reflexivo y no político.