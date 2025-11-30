Agentes fronterizos han detenido a estadounidenses apoyando al cruce ilegal

El vocero de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, Sector Tucson, Jesús A. Vasavilbaso, informó que sí se han presentado casos de arresto a ciudadanos norteamericanos que viven en Estados Unidos y que han sido reclutados por medio de las redes sociales por las organizaciones criminales para ir a recoger gente a la frontera y llevarlos al interior del país.

Explicó que esta situación es algo que han visto a través de los últimos años. "Obviamente, cuando estuvimos tan ocupados los últimos dos a tres años, eran muchas las personas que estaban viniendo hacia las fronteras, siendo reclutados para recoger gente y subirlas a su vehículo y llevarlas al interior del país".

Jesús A. Vasavilbaso, dijo que todavía se ven estos casos, pero que actualmente los resultados arrojan números a la baja, destacando que esto es debido al incremento de vigilancia en la frontera, lo que hace que realizar la acción del cruce ilegal sea más difícil, sin embargo, sí se siguen presentando casos de personas reclutadas.

"Cuando nosotros los arrestamos, aunque sean ciudadanos de Estados Unidos, ellos van a ser juzgados con todo el rigor de la ley y muchos de ellos terminan en la cárcel por hacer eso, que es algo ilegal y es un crimen muy serio", señaló el vocero de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, Sector Tucson.

Asimismo, dijo que han monitoreado distintas plataformas de redes sociales y que han detectado actividades de contacto sobre este tema en Tiktok, WhatsApp, Instagram y también en Snapchat, resaltando que todas las redes están siendo explotadas con este tema en las fronteras, usando incluso vídeos que indican los puntos de cruce.