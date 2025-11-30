  • 24° C
Sonora

Esperan jornaleros salir del desempleo

Celebra Sindicato de Trabajadores Agrícolas acuerdos del Gobierno y de los productores

Nov. 30, 2025
Más de 20 mil jornaleros del Valle del Mayo esperan salir del desempleo, tras los recientes acuerdos tomados por el Gobierno Federal y agricultores, afirmó Norberto Valenzuela Torres, dirigente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas “Salvador Alvarado”.

“Esperemos que el Gobierno cumpla con esos compromisos, que apoye realmente a los productores y termine, por fin, esta incertidumbre para el sector del campo, que urge sea rescatado”, externó.

Lamentó que, ahora que hay agua suficiente en la Presa Mocúzari, sean otros factores los que mantienen incierta la siembra en esa región, donde se contemplan 73 mil hectáreas.

“Las autoridades siempre pregonan que los valles del Mayo y Yaqui son importantes graneros de México, pero desafortunadamente no les han dado el lugar que les corresponde”, refirió.

“Deben ser más sensibles y atender la grave desocupación laboral de los trabajadores del campo de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo, así como la migración que se incrementa cada día”, agregó.

Valenzuela Torres reconoció que con la siembra de hortalizas “ya hay movimiento y trabajo para jornaleros, pero es muy poco”.

Señaló que dicho sector enfrentó una situación bastante difícil durante los dos últimos ciclos agrícolas, debido a la falta de agua en la Presa, además de que no hubo programas de empleo temporal.

“Lamentablemente, hay mucha pobreza y desesperación en nuestra gente, lo que obligó a muchos este año a salir a otros lugares de Sonora, como Hermosillo, Nogales y Agua Prieta, en busca de oportunidades”, añadió.

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

