Clima en Sonora hoy sábado 29 de noviembre: fin de semana con nublados parciales y ambiente frío

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este sábado 29 de noviembre se espera una jornada con cielos parcialmente nublados y sin probabilidad de lluvia en la mayor parte del estado, debido a la influencia de la corriente en chorro subtropical. El ambiente se mantendrá muy frío a frío por la madrugada y la noche, mientras que durante el día las temperaturas serán cálidas.

La dependencia adelantó que un nuevo sistema invernal ingresará a Sonora del 3 al 6 de diciembre, generando lluvias de moderadas a fuertes, descenso marcado de temperaturas, rachas intensas de viento y la posible caída de nieve o aguanieve en zonas de montaña.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SONORA HOY 29 DE NOVIEMBRE

HERMOSILLO

Una temperatura mínima de 14°C y máxima de 29°C, humedad del 75%. Vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Cielos con intervalos nubosos y 0% de lluvia.

CIUDAD OBREGÓN

Temperatura mínima de 15°C y máxima de 30°C, humedad del 75%. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 0% de lluvia.

NOGALES

Una temperatura mínima de 6°C y máxima de 22°C, humedad del 65%. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Intervalos nubosos y 0% de lluvia.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Temperatura mínima de 10°C y máxima de 25°C, humedad del 80%. Vientos de 15 km/h y rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 0% de lluvia.

NAVOJOA

Temperatura mínima de 15°C y máxima de 31°C, humedad del 80%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 0% de lluvia.

AGUA PRIETA

Una temperatura mínima de 5°C y máxima de 22°C, humedad del 75%. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y sin lluvia.

GUAYMAS

Una temperatura mínima de 14°C y máxima de 27°C, humedad del 70%. Vientos de 10 km/h y rachas de hasta 60 km/h. Cielos parcialmente nublados y 0% de lluvia.