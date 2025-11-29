Clima en Sonora hoy sábado 29 de noviembre: fin de semana con nublados parciales y ambiente frío

  • 24° C
Sonora

El estado tendrá este sábado nublados parciales y clima frío, mientras autoridades alertan sobre la llegada de un sistema invernal

Nov. 29, 2025
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este sábado 29 de noviembre se espera una jornada con cielos parcialmente nublados y sin probabilidad de lluvia en la mayor parte del estado, debido a la influencia de la corriente en chorro subtropical. El ambiente se mantendrá muy frío a frío por la madrugada y la noche, mientras que durante el día las temperaturas serán cálidas.

La dependencia adelantó que un nuevo sistema invernal ingresará a Sonora del 3 al 6 de diciembre, generando lluvias de moderadas a fuertes, descenso marcado de temperaturas, rachas intensas de viento y la posible caída de nieve o aguanieve en zonas de montaña.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SONORA HOY 29 DE NOVIEMBRE

HERMOSILLO

Una temperatura mínima de 14°C y máxima de 29°C, humedad del 75%. Vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Cielos con intervalos nubosos y 0% de lluvia.

CIUDAD OBREGÓN

Temperatura mínima de 15°C y máxima de 30°C, humedad del 75%. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 0% de lluvia.

NOGALES

Una temperatura mínima de 6°C y máxima de 22°C, humedad del 65%. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Intervalos nubosos y 0% de lluvia.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Temperatura mínima de 10°C y máxima de 25°C, humedad del 80%. Vientos de 15 km/h y rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 0% de lluvia.

NAVOJOA

Temperatura mínima de 15°C y máxima de 31°C, humedad del 80%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 0% de lluvia.

AGUA PRIETA

Una temperatura mínima de 5°C y máxima de 22°C, humedad del 75%. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y sin lluvia.

GUAYMAS

Una temperatura mínima de 14°C y máxima de 27°C, humedad del 70%. Vientos de 10 km/h y rachas de hasta 60 km/h. Cielos parcialmente nublados y 0% de lluvia.

Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

