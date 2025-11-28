Alfonso Durazo equipa el Hospital Universitario del IMSS en Sonora con alta tecnología

El gobernador Alfonso Durazo Montaño supervisó la llegada de nuevo equipamiento médico al Hospital General de Zona No. 15 del IMSS "Dr. Ernesto Ramos Bours", instalación que avanza en su conversión hacia el primer Hospital Universitario de Sonora. La transformación, que contempla obras de remodelación y adquisición de tecnología, representa una inversión total de mil 089 millones de pesos.

Durazo recordó que este proyecto constituye una promesa de campaña cumplida. Con él, se recupera el antiguo Hospital General —que en administraciones pasadas estuvo a punto de ser vendido— para convertirlo en un centro de formación académica y de atención médica de alto nivel, integrado al modelo IMSS-Bienestar.

Actualmente se encuentra en proceso de instalación con equipamiento de última generación, incluyendo gabinetes, lámparas y mesas... pic.twitter.com/rXsiklwL9A — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 29, 2025

REACCIÓN

El mandatario señaló que el hospital contará "con la tecnología más avanzada del país", lo que permitirá brindar servicios especializados y, simultáneamente, capacitar a 100 médicas y médicos en formación cada año, provenientes de la Universidad de Sonora y de otras instituciones.

"Un espacio que en el pasado estuvo a punto de venderse para construir un centro comercial, hoy se transforma en un hospital de vanguardia. Actualmente se encuentra en proceso de instalación con equipamiento de última generación, incluyendo gabinetes, lámparas y mesas quirúrgicas, un simulador de quirófano y sistemas de radiología y tomógrafos. Una obra que será un antes y un después para la formación de los jóvenes de las universidades de Sonora", puntualizó el gobernador.

UN ELEMENTO ESTRATÉGICO

Entre el equipo recién recibido destacan mesas y lámparas quirúrgicas, tomógrafos, sistemas de radiología de última generación, así como mobiliario y dispositivos para las áreas de urgencias, quirófanos y servicios clínicos. El nosocomio dispondrá de 90 camas, distribuidas en medicina interna (29), ginecología (17) y pediatría (10), entre otras áreas.

La creación del nuevo Hospital Universitario se perfila como un elemento estratégico para fortalecer la atención pública, modernizar la infraestructura sanitaria del estado y garantizar una formación médica especializada en Sonora.