  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 28 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Se lesionan 16 jornaleros por accidente vial

Fue en la carretera rumbo a Bahía de Kino por choque entre dos vehículos

Nov. 28, 2025
Punto de accidente
Punto de accidente

Son dieciséis jornaleros los que resultaron heridos la tarde de este viernes, debido a un percance automovilístico ocurrido sobre la carretera rumbo a Bahía de Kino, específicamente a la altura de la intersección con la Calle 4 Sur, donde se registra alta afluencia vehicular en la Costa de Hermosillo.

El accidente fue entre dos unidades, una de ellas prestaba servicio como transporte de personal para trabajadores agrícolas de la región. De acuerdo a testigos, en el punto se observaba que uno de los vehículos impactó la parte trasera de la otra unidad.

Este percance entre un sedán rojo de la marca Hyundai y un taxi agrícola blanco tipo Van, solo generó daños materiales en ambos vehículos, sin pérdidas humanas, pero sí con lesiones para los tripulantes.

Los lesionados fueron trasladados por paramédicos de la Cruz Roja, hacia salas de emergencia del poblado Miguel Alemán, para recibir la atención correspondiente, y al lugar del siniestro también acudieron policías municipales y bomberos.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Pide CTM aumento salarial del 20 por ciento
Sonora

Pide CTM aumento salarial del 20 por ciento

Noviembre 28, 2025

Es justificado, debido a la carestía de la vida, señaló Guillermo Peña Enríquez, dirigente cetemista de Navojoa

Inicia el Operativo Invierno 2025
Sonora

Inicia el Operativo Invierno 2025

Noviembre 28, 2025

Esto es para brindar apoyo y acompañamiento a los paisanos que llegan a México a través de Sonora

García Fregoso: "La tragedia Waldo´s quedó marcada en la memoria"
Sonora

García Fregoso: "La tragedia Waldo´s quedó marcada en la memoria"

Noviembre 28, 2025

El paramédico de Cruz Roja, relata que a un mes de la tragedia no olvida las condiciones en que salieron las personas