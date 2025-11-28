Se lesionan 16 jornaleros por accidente vial

Son dieciséis jornaleros los que resultaron heridos la tarde de este viernes, debido a un percance automovilístico ocurrido sobre la carretera rumbo a Bahía de Kino, específicamente a la altura de la intersección con la Calle 4 Sur, donde se registra alta afluencia vehicular en la Costa de Hermosillo.

El accidente fue entre dos unidades, una de ellas prestaba servicio como transporte de personal para trabajadores agrícolas de la región. De acuerdo a testigos, en el punto se observaba que uno de los vehículos impactó la parte trasera de la otra unidad.

Este percance entre un sedán rojo de la marca Hyundai y un taxi agrícola blanco tipo Van, solo generó daños materiales en ambos vehículos, sin pérdidas humanas, pero sí con lesiones para los tripulantes.

Los lesionados fueron trasladados por paramédicos de la Cruz Roja, hacia salas de emergencia del poblado Miguel Alemán, para recibir la atención correspondiente, y al lugar del siniestro también acudieron policías municipales y bomberos.