Sonora

Inicia el Operativo Invierno 2025

Esto es para brindar apoyo y acompañamiento a los paisanos que llegan a México a través de Sonora

Nov. 28, 2025
Banderazo de arranque del programa "Héroes Paisanos" a través del "Operativo Invierno 2025" en el municipio de Nogales

Para garantizar un ingreso, tránsito y salida segura de los connacionales cuando crucen la frontera de Estados Unidos y México, este viernes se llevó a cabo el banderazo de arranque del programa "Héroes Paisanos" a través del "Operativo Invierno 2025" en el municipio de Nogales, encabezado por el secretario de gobierno del Estado, Adolfo Salazar Razo, en compañía de titulares de algunas dependencias que participan en estas acciones.

El operativo se activa en esta temporada para brindar la bienvenida a los paisanos que retornan al país para reencontrarse con su familia, ya sea en Sonora o en cualquier otro Estado, para lo cual se llevó a cabo una reunión con el comité estatal programa Héroes Paisanos para trabajar a través el operativo de este año.

"Durante esta temporada se instalarán módulos de atención en puntos clave para ofrecer seguridad, orientación y un trato digno a nuestras y nuestros paisanos en su tránsito por Sonora", dijo Salazar Razo.

Entre las dependencias que estarán involucradas en las atenciones para quienes lleguen al país, se encuentran la Instituto Nacional de Migración en la entidad a cargo de Paulo César Lavín, la secretaría de salud, secretaría de turismo, de seguridad, Protección Civil, así como la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce) y el consulado de México en Tucson Arizona y titulares de aduanas, entre otros.

Los protocolos del programa se activarán de manera inmediata para los paisanos una vez ingresen a Sonora, y los servicios serán de manera gratuita en todo el Estado mientras reciben la atención del acompañamiento.

Los puertos fronterizos de Sonora se ubican en San Luis Río Colorado que conecta con San Luis, Arizona; en Nogales Sonora con Arizona; Sonoyta que se enlaza con Lukeville, Arizona y que es el puerto de entrada para quienes viajan a Puerto Peñasco; también está Agua Prieta para quienes llegan por Douglas, Arizona; el Sásabe y Naco que las comunidades del mismo nombre pero del Estado de Arizona.

