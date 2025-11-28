García Fregoso: "La tragedia Waldo´s quedó marcada en la memoria"

Luego de un mes de la tragedia ocurrida la tarde del sábado 1 de noviembre, cuando se registró una explosión en la tienda Waldo´s en Hermosillo donde se perdieron 24 vidas, José Alberto García Fregoso, paramédico de la Cruz Roja, recuerda que eran poco más de las tres de la tarde cuando se enteró de lo sucedido y justo iba terminando el servicio de situación crítica en un domicilio, el último de su turno laboral.

Contó que, al momento de estar de regreso hacia la base, se activó el código, escuchó que en el centro de la ciudad había un incendio. "Empiezo a escuchar que empezaron a sacar un lesionado, dos lesionados, ya cuando oigo que hay cinco lesionados, ya fuera de mi turno ya venía a entregar la unidad para irme a mi casa. Entonces, le comento a mi compañera que sí vamos a lo que es el incendio, y sí pedimos el servicio, que estábamos en disposición de apoyar, y nos dirigimos hacia lo que es el incendio".

García Fregoso, relató que en ese momento pensaron lo peor al momento de que informaron que iban cinco lesionados y que había demasiada gente dentro de la tienda, y que fue justo en ese momento cuando empezó a sentir estrés, frustración, y a pensar en sus hijos.

"Estábamos dando atención a lo que son los bomberos, pues estuve también en el área donde se recibían a las personas cuando las sacaban, y estuve apoyando a los compañeros, llevándoles que son líquidos, hidratantes, porque sí los vi muy pues estresados, ya cansados, y estuve al pendiente de ellos también", dijo el paramédico quien estuvo hasta aproximadamente las siete de la tarde en el punto del siniestro.

El joven de 39 años de edad, destacó que ese día quedó marcado para él cuando las condiciones en que estaban los niños, embarazadas y señores mayores. "Es algo que se nos queda en nuestro corazón y en nuestro pensamiento también. Mi familia está orgullosa de lo que hago, pero en ese momento también se preocuparon por nosotros".